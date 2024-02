SkyShowtime wprowadza nowy plan subskrypcji z reklamami. Znamy ceny

Platforma SkyShowtime ogłosiła, że w serwisie dostępna będzie nowa subskrypcja zawierająca reklamy – Standard z reklamami – która znajdzie się w ofercie razem z obecnym planem (zmieni on nazwę na Standard Plus). Standard z reklamami będzie obejmował reklamy, zaś treści oglądane w Standard Plus nadal będą bez reklam. Subskrypcja Standard z reklamami będzie dostępna od 23 kwietnia.

Z opcji Standard z reklamami będą mogli skorzystać użytkownicy na wszystkich ponad 20 rynkach, na których dostępny jest SkyShowtime, tzn. w Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niderlandach, Kosowie, Macedonii Północnej, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech. Oznacza to, że SkyShowtime jest pierwszą dużą platformą streamingową, która udostępniła subskrypcję z reklamami na wszystkich swoich rynkach.

– SkyShowtime od zawsze dąży do oferowania świetnej rozrywki w doskonałej cenie. Cały czas dbamy też o to, aby dostarczać klientom na naszych rynkach najlepsze hollywoodzkie, jak i lokalne produkcje. Dzięki naszej nowej subskrypcji z reklamami cała rodzina może cieszyć się rozrywką – już wkrótce w jeszcze bardziej przystępnej cenie – przekazał CEO SkyShowtime, Monty Sarhan.

SkyShowtime w Polsce

Platforma SkyShowtime zadebiutowała w Polsce 14 lutego 2023 roku. Oferuje premiery kinowych hitów od wytwórni Universal Pictures i Paramount Pictures, seriale oryginalne SkyShowtime czy kultowe filmy i serie wyprodukowane przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.

W 2023 roku do serwisu trafiły dwie produkcje oryginalne – czeski „The Winner” i polska „Warszawianka”, w której główną rolę zagrał Borys Szyc.

Wśród najchętniej oglądanych w Polsce produkcji na SkyShowtime s klasyki jak „Biuro”, „Yellowstone”, „Dexter”, „Mr Robot”, „Downton Abbey”, „Pingwiny z Madagaskaru”, „Dom Grozy”, „Herosi”, „Patrick Melrose”, „Dr House” czy „Miasteczko Twin Peaks”, ale też nowe „The Curse” czy „Halo”.

Katalog nowych i dostępnych na wyłączność oraz oryginalnych produkcji SkyShowtime z premierą zaplanowaną na rok 2024 obejmuje takie tytuły, jak: „A Gentleman in Moscow”, „Apples Never Fall”, „Bargain”, „HALO” (S2), „Knuckles”, „Mary & George”, „Sexy Beast”, „Star Trek: Discovery” (S1-5), „Ted”, „The Family Stallone” (S2), „The Tattooist of Auschwitz” i „Veronika”.

SkyShowtime planuje także nadal inwestować w lokalne produkcje. W 2024 roku użytkownicy będą mogli zobaczyć jeszcze więcej lokalnych filmów i seriali z Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii i Szwecji.

Ile zapłacimy za nową opcję subskrypcji SkyShowtime z reklamami?

Subskrypcje SkyShowtime Standard z reklamami (19,99 PLN miesięcznie) i Standard Plus (24,99 PLN miesięcznie) dostępne będą od 23 kwietnia poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie internetowej.