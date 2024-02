Legendarna postać wraca do TVP. Będzie występować w znanym programie

Po zmianach w Telewizji Polskiej do stacji powróciło wiele znanych nazwisk, które były związane z publicznym nadawcą przed laty. Wśród nich są dziennikarze czy prezenterzy (jak np. Maciej Orłoś czy Jarosław Kret), ale także aktorzy. Teraz okazuje się, że na antenie ponownie pojawi się także ceniony kucharz.

Jan Kuroń z żoną wracają do TVP

Jan Kuroń to wnuk legendy PRL, Jacka Kuronia oraz syn znanego kucharza, Macieja Kuronia. Jest jednym z czwórki rodzeństwa – ma także braci Jakuba i Kacpra, a także siostrę Grażynę, która nazywana jest Gają. Swego czasu dwóch synów publicysty kulinarnego próbowało razem rozwijać karierę w telewizji i wspólnie prowadzili wspólny program pt. „Kuroniowie dogryzają”.

Finalnie jednak ich drogi się rozeszły. – Mieliśmy trochę inny pomysł na siebie, Kuba poszedł inną drogą, ja wyjechałem za granicę, tam pracowałem i studiowałem, bo chciałem poznać inne kultury kulinarne od kuchni, dosłownie i w przenośni – wspomniał Jan Kuroń w rozmowie z agencją „Newseria”.

Od tamtej pory Jan Kuroń pojawiał się od czasu do czasu m.in. w „Dzień Dobry TVN”, a do 2015 roku także w „Pytaniu na śniadanie”. Obecnie, wspólnie z żoną, tworzy zgrany duet, który nie tylko prezentuje swoje umiejętności kulinarne, ale również inspiruje innych do gotowania i eksperymentowania w kuchni. Ze względu na to znów zaczęli pojawiać się w programie TVP.

Jan Kuroń ogłosił tę wiadomość kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych. Z tej okazji opublikował dwa zdjęcia, na których widać go z ukochaną Anetą Kuroń – jedno ujęcie jest aktualne, a drugie sprzed lat.

Życie zatoczyło krąg. Sami zobaczcie drugie zdjęcie. W 2011 roku rozpoczęliśmy wspólne gotowanie w „Pytanie na śniadanie” i byliśmy w tej kuchni aż do 2015 roku. Dziewięć lat minęło, a jakby kilka dni. Znajome twarze, uśmiechy, serdeczność. Niesamowicie! A do tego będziemy z wami w tej kuchni często i będziemy gotować najsmaczniej na świecie! – zapowiedział Jan Kuroń.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Czytamy: „Cudowny powrót”, „Nic się nie zmieniliście. Pan Jasiek zapomniał się tylko ogolić”, „Wspaniale że jesteście. Żona wypiękniała”, „To świetna wiadomość! Właściwi ludzie na właściwym miejscu” czy „Poproszę więcej tej pary w telewizji. Jesteście świetni razem”.

Czytaj też:

Smacznie i zdrowo. Wege zupy dla całej rodziny według Jana KuroniaCzytaj też:

Dieta jajeczna. Swoje przepisy zdradza Jan Kuroń