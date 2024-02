Niezwykły wynik oglądalności serwisu „Dzisiaj”. Danuta Holecka ma powody do radości

Telewizja Republika w ostatnich tygodniach przyciąga coraz większą liczbę widzów. Wiadomo, że odnotowała gwałtowny wzrost oglądalności 20 grudnia ubiegłego roku, czyli w dniu wyłączenia sygnału TVP Info (które ponownie nadaje od 29 grudnia ub.r.). Od tamtej pory jednak jej wyniki jeszcze się poprawiły. Właśnie ujawniono dokładne dane.

Oglądalność serwisu informacyjnego „Dzisiaj” w TV Republika

Niedługo po rozstaniu z TVP Danuta Holecka zaprosiła widzów na „prawdziwe polskie wiadomości” w Telewizji Republika. Serwis „Dzisiaj”, którego jest jedną z prowadzących, zadebiutował 29 grudnia. Według danych Nielsen Audience Measurement, średnia widownia pierwszego wydania programu z udziałem dziennikarki wyniosła 536 tys. osób. Później było już tylko lepiej. Teraz podano konkretne informacje.

Średnia widownia „Dzisiaj” w okresie od 20 grudnia 2023 roku (od dnia wyłączenia sygnału TVP Info) do 11 lutego 2024 roku w TV Republika wyniosła 511 tys. osób. Przełożyło się to na 4,07 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,35 proc. w grupie 16-49 oraz 2,83 proc. w grupie 16-59 — podały „Wirtualne Media”.

Co więcej, portal podaje, że od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 r. program „Dzisiaj” oglądało średnio 14 tys. osób (odpowiednio 0,14 proc., 0,04 proc. oraz 0,12 proc. udziału). „Widownia serwisu w 4+ wzrosła 37-krotnie, a rynkowy udział — 30-krotnie. »Dzisiaj« do końca sierpnia ub.r. oglądać można było o 18.30, serwis o 19.00 emitowany jest od początku września ub.r”. – czytamy. W analizowanym okresie najwięcej widzów przyciągnęło wydanie z 11 stycznia, które śledziło 911 tys. widzów.

Warto dodać, że władze Telewizji Republika mogą być też zadowolone z wyników oglądalności programu publicystycznego „Gość Dzisiaj”, który nadawany jest codziennie o 19:30 po serwisie „Dzisiaj”. Format ogląda w TV Republika średnio 561 tys. widzów. W momencie emisji TV Republika ma średnio 4,51 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 2,16 proc. w komercyjnej 16-49 oraz 2,92 proc. w komercyjnej 16-59. Najchętniej oglądanym dotychczas odcinkiem „Gościa Dzisiaj” był ten, w którym pojawili się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z 24 stycznia. Wtedy rozmowę obejrzało 819 tys. ludzi.

