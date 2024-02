Ważna decyzja w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Nie będzie zmiany koloru skóry

Jubileuszowa edycja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” rusza już w piątek 8 marca. Twórcy show zaprosili do 20. sezonu zwycięzców poprzednich serii.

Zobaczymy Katarzynę Skrzynecką, która wywalczyła Złotą Twoją Twarz w 1. sezonie programu, Aleksandrę Szwed, finalistkę z 5. sezonu, Marię Tyszkiewicz z 6. i Barbarę Kurdej-Szatan z 15. W męskim gronie znajdą się zwycięzcy: 3. edycji – Stefano Terrazzino, 8. – Kacper Kuszewski, 9. – Filip Lato i najlepszy w 10. sezonie Mateusz Ziółko.

Do programu wraca też Piotr Gąsowski. Zasiądzie w jury, gdzie zastąpi Pawła Domagałę. Obok niego występy będą oceniać Małgorzata Walewska i Robert Janowski. Program prowadzą Maciej Dowbor i Maciej Rock.

W jubileuszowym sezonie widzowie poznają też nowego trenera, który będzie przygotowywał uczestników pod względem aktorskim. Marcin Przybylski, który sam był uczestnikiem 2. edycji, jest profesorem sztuk teatralnych i wykładowcą akademickim.

W „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” nie będzie zmieniany kolor skóry uczestników

Jak się okazuje, to nie jedyne zmiany, jakie nastąpią w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Endemol Shine Polska, która realizuje polską wersję formatu, należącego do firmy Banijay, wydała komunikat w sprawie zmian kolory skóry uczestników, z jakimi mieliśmy do czynienia do tej pory w show. Banijay postanowiła, że polski odpowiednik „Your Face Sounds Familiar” musi być dostosowany do ściśle określonych zasad zawartych w międzynarodowej biblii formatu.

„Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez globalną grupę medialno-rozrywkową Banijay, zmiana koloru skóry uczestników lub naśladowanie innych cech fizycznych w sposób, który mógłby zostać uznany za rasistowski, są niedozwolone w żadnej produkcji tego formatu. Oznacza to, że od najnowszej edycji programu uczestnicy nie będą zmieniać koloru skóry ani naśladować innych cech fizycznych, które mogłyby zostać uznane za przywłaszczenie kulturowe” – podała w odpowiedzi na komunikat firma Endemol Shine Polska.

Kuba Szmajkowski w pełnym blackface w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Przypomnijmy, we wrześniu 2023 roku Kuba Szmajkowski, jeden z uczestników 19. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, wykonując utwór Kendricka Lamara „Humble” pojawił się na scenie programu w pełnym blackface, sztucznymi warkoczykami i brodą. Używał też słowa na „n”, które nie zostało ocenzurowane podczas emisji. W tym samym odcinku aktorka Pola Gonciarz wykonywała piosenkę „If I Were a Boy” z repertuaru Beyonce. Jej skóra również została specjalnie przyciemniona.

Sytuacje tego typu miały miejsce w programie już wcześniej, np. gdy Tomasz Ciachorowski śpiewał utwór „Stronger” Kanyego Westa czy przy występach innych osób, wcielających się w Tinę Turner, Missy Elliott lub Steviego Wondera.

Z jakiegoś powodu to właśnie występ Jakuba Szmajkowskiego wywołał burzę w mediach. O sprawie pisały zagraniczne media, w tym „The Guardian”.

