„Hotel Paradise” wraca w nowej odsłonie. Zmiany nie spodobają się uczestnikom

Wielkimi krokami zbliża się premiera 8. sezonu kontrowersyjnego show emitowanego na TVN7. „Hotel Paradise” ma ponownie ruszyć na wiosnę, wraz z nową ramówką stacji. Okazuje się, że tym razem uczestników czeka sporo zmian, a rozgrywka stanie się bardziej zacięta.

Zmiany w „Hotelu Paradise” 8

Po raz pierwszy „Hotel Paradise” ukazał się na antenie w 2020 roku. Od tamtej pory show zgromadziło stałe grono widzów, których ciekawią starcia między bohaterami produkcji. Teraz ujawniono informację, że dotychczasowe zasady programu ulegną zmianie. Otóż wszystko będzie się kręciło wokół decyzji, wyborów i ocen uczestników, którzy będą musieli wykazać się strategicznym myśleniem.

Od ósmej serii to, co postanowią osoby biorące udział w formacie, będzie miało swoje nieodwracalne konsekwencje. Uczestnicy będą mieli bowiem tylko jedną szansę na przetrwanie, a możliwości powrotu nie będzie. Jeśli ktoś już raz opuści willę, nie będzie mógł do niej wrócić. To bez wątpienia zmieni podejście bohaterów, którzy w przypadku rozstania nie będą mieli żadnej nadziei na powrót. Wówczas pozostawiony singiel będzie musiał skupić się na znalezieniu nowej osoby.

To jednak nie wszystko. W całkiem innym miejscu będzie również realizowana produkcja. Wiadomo, że dwie pierwsze edycje „Hotelu Paradise” zostały nakręcone na Bali, w trzeciej i czwartej odsłonie show uczestniczy zamieszkali w willi na Zanzibarze, natomiast później plan programu przeniósł się do Panamy oraz do Kolumbii. Ósmy sezon odbywa się z kolei w Wietnamie.

Wiadomo, że z początkiem roku już ruszyła realizacja nowego sezonu. „Chciałabym wam już wszystko pokazać. Wiadomo, na razie to top secret, ale jest bosko” – pisała w mediach społecznościowych Klaudia El Dursi. Gospodyni show przemyca jednak kulisy formatu na swoim Instagramie.

