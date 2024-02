Twórczyni „Szansy na sukces” wraca do TVP. Wiadomo, na jakie stanowisko

„Szansy na sukces” nie trzeba nikomu przedstawiać. Kultowy program bił rekordy popularności, kiedy jego prowadzącym był Wojciech Mann. To właśnie w tym formacie swoje kariery rozpoczęły m. in Justyna Steczkowska, Joanna Kulig czy Kasia Stankiewicz. Teraz do publicznego nadawcy wraca pomysłodawczyni tego programu.

Elżbieta Skrętkowska wraca do TVP

Kultowy program z Wojciechem Mannem zniknął z anteny TVP2 w 2012 roku. Choć przez kilka lat format nie pojawiał się w telewizji, reaktywowano go w 2019 roku. Wówczas prowadzącym został Artur Orzech, jednak do produkcji nie wróciła wtedy Elżbieta Skrętkowska, właścicielka praw autorskich do „Szansy na sukces”.

— Nie miałam nic przeciwko temu, żeby program wrócił na antenę, ale według umowy proponowanej przez TVP musiałabym się pozbyć wszelkich roszczeń — argumentowała wtedy Elżbieta Skrętkowska.

Telewizja Polska wówczas ręczyła, że zarejestrowała nazwę „Szansa na sukces” jako znak towarowy, zaś Elżbiecie Skrętkowskiej zarzucono, że chce otrzymywać dożywotnie honorarium za to, że program jest emitowany.

W kolejnych latach program cieszył się coraz mniejszą popularnością. Wszystko z powodu tego, że zamiast popularnych gwiazd gościli w formacie głównie niszowi wykonawcy albo przyjaciele zmarłych gwiazd piosenki, które nie mogły zaprotestować przeciwko użyciu ich nazwisk i dorobku w „Szansie na sukces”. Poza tym Artura Orzecha na stanowisku gospodarza zastąpił Marek Sierocki.

Teraz „Szansa na sukces” wraca w nowej odsłonie. Wiadomo, że w roli prowadzącego ponownie zobaczymy Artura Orzecha, który już oficjalnie potwierdził tę informację. – Otrzymałem propozycję spotkania i tam padło zapytanie, czy jest możliwość mojego powrotu do „Szansy na sukces” i komentowanie Eurowizji. Mając świadomość głębokich zmian w TVP, które nazywam wręcz ustrojowymi, powiedziałem dwa razy „Tak”. Jest to swoisty powrót do korzeni, więc czemu nie — mówił Artur Orzech w rozmowie z „Faktem”.

Równocześnie okazuje się, że po 11 latach na fotel reżyserski wraca Elżbieta Skrętkowska. Nowa odsłona „Szansy na sukces” w jej wydaniu ukaże się na antenie TVP już 2 marca o 15:15.

