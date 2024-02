Kolejny transfer do TVP Info. Wieloletni dziennikarz rozstaje się z RMF FM

Jak informuje serwis Press, Mariusz Piekarski szukał będzie teraz dalszego rozwoju swojej kariery w TVP Info. Dziennikarz miał złożyć wypowiedzenie i pracę w RMF FM zakończyć z końcem lutego 2024 roku.

Sam Piekarski nie komentuje doniesień, choć publikuje regularnie na swoim profilu w serwisie X (dawny Twitter – red.).

Kariera dziennikarska Mariusza Piekarskiego

Mariusz Piekarski zaczynał karierę dziennikarską w 1995 roku w „Kurierze Polskim”, gdzie opisywał między innymi batalię prezydencką Lech Wałęsa-Aleksander Kwaśniewski. Potem usłyszeć go mogliśmy w Radiu Plus, gdzie pełnił stanowisko reportera, a od 2001 do 2006 roku w Radiu Eska. Tam relacjonował między innymi z Rzymu śmierć i pogrzeb Jana Pawła II.

Pracę w RMF FM rozpoczął w 2006 roku. Relacjonował nie tylko wydarzenia Sejmowe, ale też jeździł na miejsca trzęsień ziemi (włoska L'aquila) i powodzi (w 2010 roku nadawał kolejno z Krakowa, Sandomierza, Warszawy i Płocka). Był też na miejscu katastrofy prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku i opisywał wydarzenia ze Smoleńska. Potem także pracował z wozu satelitarnego w Moskwie, gdzie relacjonował proces identyfikacji ofiar tragedii.

W RMF FM Mariusz Piekarski prowadził także „Rozmowy w południe” (do połowy 2023 roku), a w latach 2009-2013 razem z Agatą Burzyńską i Tomaszem Skorym popularny program „Przesłuchanie”.

Kto odszedł już z RMF FM do Telewizji Polskiej?

Przypomnijmy, z RMF FM pożegnali się w ostatnim czasie też dwaj inni dziennikarze. Roch Kowalski już w lutym 2024 roku rozpoczął pracę w TVP Info. W marcu dołączyć ma do niego Paweł Balinowski. Tego samego miesiąca do Telewizji Polskiej przejść ma także z RMF FM Jonasz Jasnorzewski, dotychczasowy szef zespołu wydawców publicystyki.

Czytaj też:

Kolejne zmiany w TVP. Serial „Komisarz Alex” z nową obsadąCzytaj też:

Kolejna dziennikarka wraca do TVP. Została wyrzucona po wywiadzie z Kaczyńskim