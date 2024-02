„Express Republiki” z Rafałem Patyrą śledziło ponad pół miliona ludzi. Wielki awans Telewizji Republiki

Przypomnijmy, po tym, jak szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej został Grzegorz Sajgór, zapowiadając „odpolitycznienie TVP Info”, na czele „Teleexpressu” znów znalazł się Maciej Orłoś. Z kolei Rafał Patyra, który na TVP Info przez lata prowadził nie tylko ten serwis informacyjny, ale też „Sport telegramu”, „Panoramę”, „Pytanie na Śniadanie”, „Dzień dobry, Polsko!” czy „Rodzinny Expres”, ogłosił, że odchodzi ze stacji.

„Czas odpinać mikrofony! Po siedmioletniej jeździe Teleexpressem pociąg nagle wyhamował. Może to dobry moment na przesiadkę? Czyżby czas na kolej naprawdę dużych prędkości?” – napisał w mediach społecznościowych.

Rafał Patyra o Telewizji Republika: Dziękuje Bogu za to, gdzie trafiłem

Niedługo później dowiedzieliśmy się, że Rafał Patyra, podobnie, jak przed nim wielu innych dziennikarzy Telewizji Polskiej zwolnionych w związku ze zmianami rządu, znalazł pracę w Telewizji Republika i poprowadzi alternatywę dla „Teelexpressu” czyli „Express Republiki”. W spocie promującym „Express Republiki” Rafał Patyra zapowiedział, że będzie to szybki przegląd informacji ze świata polityki, kultury, sportu i rozrywki.

– To tu okazano mi gościnę, tu dostałem nawet swój pokój do zagospodarowania, czyli „Express Republiki”. Meblowanie daje mi dużo frajdy, zwłaszcza że pomaga zaufana grupa ludzi. A wiadomo jak jest – program ważny, ale ludzie zawsze najważniejsi. A ja dziś do newsroomu wchodzę z uśmiechem na ustach, dziękując Bogu za to, gdzie trafiłem – mówił w rozmowie z portalem Press Rafał Patyra, który poprowadził po raz pierwszy „Express Republiki” w czwartek 8 lutego.

„Express Republiki” z ponad półmilionową widownią

Tymczasem poznaliśmy dane Nielsena co do oglądalności formatu. Pierwszy odcinek „Expressu Republiki” oglądało w czwartek średnio 522 tys. widzów. Miało ono średnio 5,83 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 2,27 proc. w komercyjnej 16-49 oraz 4,26 proc. w komercyjnej 16-59.

Co więcej, Telewizji Republice udało się awansować na drugie miejsce wśród liderów kanałów informacyjnych w styczniu 2024 roku. Na pierwszym miejscu znajduje się TVN 24, który w grupie ogólnej 4+ miał średnio 7,73 proc. udziału w rynku widowni telewizyjnej wobec 4,76 proc. rok wcześniej. TV Republika odnotowała średnio 3,52 proc. udziału wobec zaledwie 0,11 proc. w styczniu rok wcześniej.

