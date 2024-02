Co z „Kabaretem na żywo” na Polsacie? „Niech Miszczak posprząta po bałaganie”

Tuż przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2023 Polsat usunął ze swojej strony internetowej i profilów w mediach społecznościowych wszystkie skecze „Kabaretu na żywo”. Z kolei w listopadzie ubiegłego roku czołowi artyści kabaretowi występowali w Teatrze Ziemi Rybnickiej z okazji koncertu galowego festiwalu „Ryjek”. To najstarsza i jedna z najważniejszych imprez kabaretowych, organizowana od 1996 roku przez Fundację Elektrowni Rybnik. I choć całe wydarzenie nagrywał Polsat, nie było planów wyemitowania go w telewizji, mimo że nakazywała to kanałowi umowa.

Ostatecznie ramówka została zmieniona, a zamiast kabaretów widzowie zobaczyli film. Podczas tej samej imprezy, z powodu prezentowanej przez Polsat postawy w kontekście kabaretów, jedna z grupy – Kabaret Młodych Panów – nie zgodziła się na rejestrowanie swoich skeczy.

Miszczak twierdzi, że „ruch” należy do kabaretów. Ci odpowiadają

W czwartek 1 lutego stacja Polsat zaprezentowała wiosenną ramówkę. Będzie nowy „Taniec z Gwiazdami” czy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Nie padły jednak żadne informacje na temat możliwego powrotu „Kabaretu na żywo”. Dziennikarze Plejady rozmawiali na ten temat z Edwardem Miszczakiem.

– Kabarety do nas przyszły, bo telewizja publiczna się zamknęła. Kabarety od nas odeszły, ale ciągle jesteśmy gotowi na ich powrót. (...) Ruch należy do nich. To oni powiedzieli, że nie chcą, my czekamy. Z radością mają szansę na powrót do domu. Czasem w domu zdarzają się awantury – stwierdził.

Z kolei Kabaret Młodych Panów, który był współgospodarzem ostatniego sezonu „Kabaretu na Żywo” zapewnia, że „od jesieni cisza w eterze” i apelują, żeby Miszczak „posprzątał po bałaganie, który się zdarzył jesienią”.

– Bądźmy dorośli. Zanim pan Miszczak będzie starał się być miłym i nas zapraszać, to niech posprząta po tym bałaganie, który się zdarzył jesienią. Dopiero wtedy jakkolwiek w ogóle możemy zacząć o czymkolwiek rozmawiać. Jak na razie nic się w tym temacie nie zmieniło – podkreśliła grupa w rozmowie z Plejadą.

Czytaj też:

Dagmara Kaźmierska w „Tańcu z Gwiazdami”. Powiedziała, co myśli o nazywaniu jej „patologią”Czytaj też:

Edward Miszczak o zwolnieniu Katarzyny Dowbor. „Jestem pewien, że zrobiłem dobrze”