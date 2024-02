Tede nowym wrogiem TV Republika. Danuta Holecka mówiła o nim na antenie

Tede, czyli Jacek Graniecki, jakiś czas temu opublikował w sieci odcinek swojej „Tedenoveli”, w której sparodiował program Michała Rachonia, pokazując przed kamerą pudełko z modelem samolotu Tu-154. Ten fragment szczególnie uczulił TV Republika, która postanowiła wyemitować o raperze materiał.

Tede w materiale TV Republika

W środowym wydaniu programu informacyjnego TV Republika „Dzisiaj”, Danuta Holecka z miną pełną ubolewania, zapowiedziała reportaż Łukasza Żmudy. – Czy istnieją granice pogardy, wyszydzania, naśmiewania się? Okazuje się, że dla niektórych nie istnieją. Można np. sparodiować program „Jedziemy. Michał Rachoń”, ale w taki sposób, aby obrażać ofiary katastrofy smoleńskiej czy wyśmiewać szefa podkomisji, który przyczyny tej katastrofy wyjaśnia. W tym wypadku mówimy o raperze, ale przecież przemysł pogardy stosowany przez pseudoelity to nie jest sprawa nowa – mówiła.

W blisko 4-minutowym materiale pt. „Przemysł pogardy nie zna granic” pokazano fragment odcinka Tedego. Skupiono się na wątku katastrofy smoleńskiej, ilustrując to zdjęciami rapera z modelem samolotu Tu-154. Następnie widzowie zobaczyli Antoniego Macierewicza, którego stacja przedstawiła jako ofiarę hejtu, spowodowanego próbą dotarcia do prawdy na temat katastrofy smoleńskiej.

W sprawę wmieszano nawet Krzysztofa Stanowskiego, bowiem wspomniano, że muzyk ma współpracować przy nowo powstałym Kanale Zero. – Zdaniem twórców ma być on adresowany m.in. do konserwatywnego odbiorcy. Próbowaliśmy zapytać Stanowskiego o powód takiej decyzji. Jednak na telefony i SMS-y nie odpowiadał – mówił Łukasz Żmuda. – Absolutny hipokryta, który dla zasięgów i lajków zrobi wszystko i tyle w tym temacie – podsumował następnie Stanowskiego Marcin Najman.

Autor materiału uderzył również w Kubę Wojewódzkiego, a także przypomniał m.in. wypowiedź Macieja Stuhra z gali Orłów, by dowieść, że aktor — podobnie jak Tede — zadrwił publicznie z katastrofy smoleńskiej.

Teraz wiadomo, że raper wydaje się zupełnie nie przejmować wyemitowanym materiałem. W rozmowie z „Pudelkiem” wyjaśnił, że właśnie w ten sposób powstawała niegdyś propaganda w TVP. Uznał również, że sam fakt, że reportaż o nim postanowiła zrobić sama Danuta Holecka jest dla niego nobilitacją.

– Jak ktoś oglądał „Tedenovelę” i obejrzy ten materiał, to sam zrozumie, na czym polegała manipulacja w dawnym TVP Info, przeniesiona teraz do TV Republika. Warto było bronić wolnych mediów pod TVP. Sam fakt, że ikona propagandy PiS o mnie mówi, jest swego rodzaju nobilitacją – stwierdził.

