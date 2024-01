Internauci oburzeni kolejną uczestniczką „Tańca z gwiazdami”. „Czemu promujecie patologię?”

Stacja Polsat stopniowo ujawnia uczestników nadchodzącej edycji „Tańca z gwiazdami” w mediach społecznościowych. Choć zdjęcia większości osób, które mają pojawić się w programie, zebrały pozytywne komentarze, najnowsze ogłoszenie produkcji nie spodobało się internautom. Nie szczędzili gorzkich słów w komentarzach.

Burza wokół Dagmary Kazimierskiej

Wielkimi krokami zbliża się premierowy odcinek nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Już w niedzielny wieczór 3 marca na antenie Polsatu wyemitowane zostanie taneczne show w całkiem odmienionej wersji. Wiadomo już, że nagrania będą odbywać się w innej niż dotychczas przestrzeni, a uczestników oceniać będzie odświeżone jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wolny.

Znana jest już też większa część osób, które będą ze sobą rywalizować na parkiecie. Wśród nich znaleźli się Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Kamil Baleja, Anita Sokołowska, Filip Chajzer, Julia Kuczyńska (Maffashion), Krzysztof Szczepaniak, Adam Kszczot, Aleks Mackiewicz oraz Beata Olga Kowalska.

W środę 31 stycznia w mediach społecznościowych ogłoszono kolejną uczestniczkę show i okazało się, że będzie nią... Dagmara Kazimierska, która zyskała popularność jako „Królowa życia” w programie TTV. Kobieta zakończyła współpracę ze stacją TVN, by spróbować swoich sił w tanecznym show, co – jak się okazuje – nie spodobało się masie internautów.

Pod postem można przeczytać negatywne komentarze odnoszące się do poprzedniego zajęcia celebrytki. Czytamy: „Czemu promujecie patologię?”, „Nie ma to jak promować ludzi, którzy siedzieli w więzieniu za sutenerstwo! Zniszczyła życie wielu kobietom, a Wy przyjmujecie ją z otwartymi rękami i jeszcze jej za to płacicie! W którym momencie życia przetarła się gruba kreska między promowaniem ludzi zdolnych a tych z więzienia?”, „Wstyd”, „Świat zszedł na psy co za chore czasy”, „To bardzo pokrzywdzona przez system osobą, która z premedytacją i dla zysku skrzywdziła wiele osób. Cud, że w tym kraju w ogóle dosięgnęła jej jakakolwiek sprawiedliwość. Niesamowite, że w dzisiejszych czasach tacy ludzie mają swoich zwolenników i popleczników” czy „Telewizjo Polsat, promowanie sutenerki jest według was normalne? Miejsce takiej patologii jest na śmietniku historii, a nie w TV”.

Inni z kolei zwrócili uwagę na szeroko komentowane problemy zdrowotne Dagmary Kazimierskiej, które teoretycznie powinny jej uniemożliwić udziału w show: „Kilka lat temu miała ciężki wypadek, po którym sama mówiła, że ledwo chodzi, a teraz wystąpi w «Tańcu z gwiazdami»?”, „Jest po poważnym wypadku, miała zmiażdżone nogi, ciągle narzeka na ich ból i będzie tańczyć?”, „To jakiś żart? Na rękach będzie tańczyć? Przecież ciągle narzeka, że nogi ją bolą” czy „Przecież ma problemy z nogami. Sama już nie wie, gdzie ma się pchać”.

Choć wiele opinii jest negatywnych, fani celebrytki wzięli ją także w obronę. Tłumaczyli: "Będę oglądała ze względu na jej charyzmę i energię. Na pewno będzie ciekawie. Nie pytam o przeszłość, patrzę na teraźniejszość. Bądźmy w stosunku do siebie bardziej wyrozumiali", "Ludzie, Pani Dagmara poniosła konsekwencje swoich czynów. Nie siedzicie jej w głowie. Kobieta może bardzo żałować tego, co zrobiła. Dajmy drugą szansę. Oczywiście z rozumem" czy "Ona już odbyła swoją karę, więc przez przeszłość ma być hejtowana do końca życia? Powinna to być lekcja dla każdego, że ze wszystkiego można wyjść! Więcej optymizmu, bo nikt z nas nie jest nieskazitelny".

instagramCzytaj też:

Gwiazda serialu „Ranczo” w 14. edycji „Tańca z Gwiazdami”Czytaj też:

Izabela Janachowska komentuje doniesienia o utracie pracy. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości