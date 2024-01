Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka kłócą się z internautami. Wypomniano im hipokryzję

Już niebawem Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka wezmą udział w jubileuszowej edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Wiadomo, że tym razem aktorka będzie jedną z uczestników, zaś jej przyjaciel zasiądzie w jury. Okazuje się, że nie wszyscy uważają, że to dobra decyzja.

Internauci oskarżają Skrzynecką i Gąsowskiego o hipokryzję

Przypomnijmy, że rok temu w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” doszło do dużego skandalu. Wówczas dyrektor programowy Edward Miszczak podjął decyzję, że należy zwolnić Katarzynę Skrzynecką, która następnie została usunięta z grona jury. To oburzyło wielu fanów programu, a także bliskiego przyjaciela aktorki, Piotra Gąsowskiego, który współprowadził program z Maciejem Dowborem. W geście solidarności on także postanowił odejść z show.

Trzeba przyznać, że zarówno Katarzyna Skrzynecka, jak i Piotr Gąsowski otwarcie okazywali wówczas swoje wzburzenie całą sytuacją. Po tym, jak pożegnali się z programem, oboje nie szczędzili produkcji przykrych słów i „lajkowali” negatywne komentarze widzów dotyczące produkcji w mediach społecznościowych. Teraz internauci postanowili im to wypomnieć.

Pod postem Piotra Gąsowskiego na Instagramie można przeczytać: „Po tym skandalicznym zwolnieniu, lajkowaniu z Kasią Skrzynecką negatywnych komentarzy o zmianach w show, dziwię się jego decyzji. Hajs się widocznie musi zgadzać”, „Ale żałosne, że wraca po prostu tym wszystkim. Totalny brak honoru” czy „Uważam to za ustawkę na maksa... Wielkie odejście, by syn mógł wziąć udział. Teraz wielki powrót, by zostać jurorem... Porażka”.

Okazało się, że para przyjaciół śledziła komentarze i zdecydowała się na nie odpowiedzieć. Katarzyna Skrzynecka napisała: „Jakimż rozpaczliwie pozbawionym jakiejkolwiek klasy człowiekiem trzeba być, by tak żałośnie skompromitować się tutaj tak obraźliwym i prostackim komentarzem. (...) Nie wyobrażałabym sobie edycji jubileuszowej bez SERCA tego show, jakim ZAWSZE był Piotr. Warto by zawstydzić się bardzo za swój neelegancki i hejterski komentarz”. Z kolei Piotr Gąsowski dodał: „Bardzo nieładnie, bardzo niekulturalnie, bardzo nieprawdziwie... Smutne i takie... niemądre! (...) Żal”.

