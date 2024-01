TVP zawiadamia prokuraturę ws. słów Łukasza Jankowskiego na antenie TV Republiki

We wtorek 23 stycznia Łukasz Jankowski rozmawiał na antenie Telewizji Republika z niedawnym dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michałem Adamczykiem o konsekwencjach decyzji Sądu Rejonowego miasta stołecznego Warszawy. Dzień wcześniej, w poniedziałek 22 stycznia, organ ten odmówił wpisania do KRS informacji, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił pod koniec grudnia 2023 roku Telewizję Polską w stan likwidacji.

Nagranie rozmowy wciąż znaleźć można w serwisie YouTube. W pewnym momencie prowadzący rozmowę sugeruje byłemu szefowi TAI wejście z firmą ochroniarską do siedziby Telewizji Polskiej.

– Pojawiły się głosy, że po wczorajszej decyzji sądu rejestrowego w Warszawie pan powinien wynająć jakąś dobrą firmę ochroniarską i po prostu wejść do gmachu na Woronicza. Dlaczego tak się nie dzieje? – zapytał.

Adamczyk odpowiada, że „być może przyjdzie na to czas” i „nie chciałby na tym etapie zdradzać żadnych szczegółów”. – Próbujemy na razie wszystkich metod sądowych, prawnych – dodał.

TVP zawiadamia prokuraturę, Jankowski odpowiada na oskarżenia

Dzień po emisji materiału, Telewizja Polska poinformowała w wydanym komunikacie, że złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana Łukasza Jankowskiego dziennikarza TV Republika.

„W dniu 23 stycznia br. na antenie TV Republika w programie, który prowadził Pan Łukasz Jankowski (program dostępny jest także na kanale YouTube) publicznie podżegał do popełnienia czynu zabronionego, poprzez nakłanianie Michała Adamczyka do wynajęcia dobrej firmy ochroniarskiej celem siłowego wtargnięcia do siedziby Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji i siłowego usunięcia z niej urzędujących w tym budynku legalnych władz Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji” – czytamy w komunikacie TVP.

Łukasz Jankowski odniósł się już do tych doniesień w serwisie X (dawny Twitter – red.). Stwierdził, że oczywiste jest dla niego, że „zadając pytania, trudno do czegoś podżegać”. „Żeby z tego zrobić sprawę o podżeganie, to trzeba mieć bardzo duża wyobraźnię. No nic będziemy męczyć prokuratorów” – stwierdził. Wcześniej polecił też władzom TVP, aby „zajęły się raczej spadającą oglądalnością, a nie tworzeniem kuriozalnych wniosków”.

twitterCzytaj też:

Tomasz Kammel potwierdził swoje zwolnienie z TVP. Widzowie zaskoczeniCzytaj też:

Krzysztof Ziemiec o szokujących kulisach zwolnienia z TVP. „Nikt się nie odzywał. Jestem na bezrobociu”