To samo nagranie pokazane na antenie TV Republika 248 razy. Zbulwersowany widz skomentował

Telewizja Republika w ostatnich dniach żyje głównie sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, wobec których prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie ułaskawieniowe. Choć obaj we wtorkowy wieczór wyszli już z zakładów karnych, wydaje się, że przez długi czas politycy PiS-u będą mówić o ich postępowaniu, przedstawiając ich jako więźniów politycznych – szczególnie na antenie TV Republika. To właśnie tam jedno z nagrań wywołało oburzenie u widza.

Powtarzane nagranie w TV Republika

Zanim Mariusz Kamiński został we wtorkowy wieczór 23 stycznia zwolniony z zakładu karnego w Radomiu, w poniedziałek po południu został przewieziony z zakładu karnego na oddział SOR Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w tym samym mieście. Zły stan zdrowia byłego szefa CBA spowodowany był głodówką i niskim poziomem cukru we krwi. Wiadomo, że po kilku godzinach były poseł opuścił szpital i wrócił na noc do aresztu. Tę sytuację relacjonowała Telewizja Republika, a w studiu stacji pojawiło się wielu gości.

– Trwa wydanie specjalne, w którym śledzimy walkę o życie i zdrowie Mariusza Kamińskiego w radomskim szpitalu – mówił na wizji Aleksander Wierzejski, który tego wieczoru pełnił dyżur w roli prowadzącego. Wówczas na ekranie widzowie mogli ujrzeć pasek, który głosił: „Mariusz Kamiński jest w stanie zagrożenia życia”, a także krótkie nagranie. Na owym wideo było widać ambulans na sygnale, wiozący do radomskiego szpitala byłego szefa CBA.

To właśnie to nagranie z karetką wyemitowano dokładnie 248 razy w ciągu kilku godzin trwania programu. O wszystkim poinformował zdenerwowany telewidz, który za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) napisał: „Wiecie, jak wygląda tępa propaganda? W Telewizji Republika, niemalże w zapętleniu, odtwarzane jest nagranie karetki, zabierającej Kamińskiego na SOR. Od godziny 21:18 do północy nagranie odtworzono łącznie 248 razy – policzyłem. W trakcie pisania tego postu karetka ciągle jeździ”.

Warto dodać, że o opuszczeniu szpitala przez Mariusza Kamińskiego „Wirtualna Polska” informowała w poniedziałkowy wieczór już o godzinie 22:38, po czym tę wiadomość podały inne portale. TV Republika jednak w wejściu o 23:04 głosiła jeszcze informację, że były szef CBA przebywa w ośrodku, a „szczegółów o jego stanie zdrowia dowiemy się rano”. Dziennikarze donieśli o jego wyjściu ze szpitala dopiero o 23:42.

twitterCzytaj też:

Maciej Orłoś ocenił Danutę Holecką. „Pogubiła się. Nie wie, co ze sobą zrobić”Czytaj też:

Zaskakująca reklama na antenie TV Republika. Dotyczy mowy nienawiści