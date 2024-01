Maciej Orłoś ocenił Danutę Holecką. „Pogubiła się. Nie wie, co ze sobą zrobić”

Z początkiem stycznia Maciej Orłoś powrócił na antenę TVP po blisko ośmiu latach przerwy. Dziennikarz na nowo przywitał się z widzami 4 stycznia punktualnie o 17:00, czym uradował fanów „Teleexpressu”. Wiadomo, że on sam bardzo cieszy się z powrotu do programu, który wcześniej prowadził przez 25 lat. W najnowszym wywiadzie ujawnił więcej szczegółów.

Maciej Orłoś o TV Republika i Danucie Holeckiej

W rozmowie z „Jastrząb Post” Maciej Orłoś ujawnił, że nie trzeba było namawiać go zbyt długo do powrotu. – Nie było żadnej negocjacji przy tym pierwszym spotkaniu. Usłyszałem: „Potrzebujemy cię, twój powrót będzie symboliczny”. Kiedy zrozumiałem, że mogę być częścią historycznej chwili i że mogę się przyczynić do odnawiania mediów publicznych, co dla mnie jest bardzo istotne i ważne, no to nie miałem wyjścia i ani przez chwilę się nie zastanawiałem – wyznał.

W tym samym wywiadzie dziennikarz został zapytany o to, co sądzi na temat Telewizji Republika, w której zatrudnienie znalazło wielu byłych pracowników Telewizji Polskiej. Prezenter w odpowiedzi nie przebierał w słowach. Zdradził, że zdarzało mu się włączyć ten kanał i ma fatalne zdanie o konkurencyjnej stacji.

– Oglądałem to przez ciekawość jak to będzie wyglądało, ale ja już mam szczerze dosyć tej narracji, która jest pełna nienawiści, którą znamy z Telewizji Polskiej. Dla mnie jest to nie do zniesienia. Tam kłamstwo za kłamstwem, kłamstwem pogania, nie chce się tym infekować, więc przestałem już oglądać – wyjaśnił.

W dalszej części rozmowy wspomniano także o Danucie Holeckiej, która pod koniec ubiegłego roku zadebiutowała w roli prezenterki programu informacyjnego „Dzisiaj”. Była gwiazda „Wiadomości” po odejściu z TVP została zwolniona z zakazu konkurencji i to właśnie w TV Republika kontynuuje swoją karierę. Co na jej temat sądzi gospodarz „Teleexpressu”?

– Odpowiem dyplomatycznie: jest taka zasada, żeby nie kopać leżącego. Uważam, że cała formacja, która panowała w Polsce przez ostatnie lata, jest w tej chwili w odwrocie, pogubiła się, nie wie, co ze sobą zrobić. Myślę, że podobnie jest z Danutą Holecką i tutaj postawmy kropkę – podsumował Maciej Orłoś.

