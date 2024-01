Katarzyna Dowbor wraca do TVP. Nie zgadniecie, jaki program poprowadzi

O zawirowaniach zawodowych Katarzyny Dowbor w ostatnich latach było niezwykle głośno. Po 10-ciu latach współpracy, Polsat zwolnił ją najpierw z funkcji gospodyni programu „Nasz nowy dom”, gdzie zastąpiła ją Elżbieta Romanowska. Ten zabieg Edwarda Miszczaka wywołał wielkie oburzenie wśród opinii publicznej, jednak mama Macieja Dowbora postanowiła się nie poddawać.

Niedługo później rozpoczęła współpracę z Canal+ Domo. Tam zrealizowała program wnętrzarski „Dowborowa od nowa”, w którym remontowała swój dom. Choć emisja jest zaplanowana na marzec tego roku, to już wiadomo, że wyemitowany w grudniu odcinek pilotażowy cieszył się ogromnym powodzeniem. Teraz media obiegła informacja o jej kolejnym projekcie.

Katarzyna Dowbor wraca do Telewizji Polskiej

Przypomnijmy, że wcześniej Katarzyna Dowbor była związana z Telewizją Polską, z którą rozpoczęła współpracę w 1983 roku. Telewidzowie mogą kojarzyć ją m.in. z takich programów, jak „Alchemia zdrowia i urody”, „Apetyt na zdrowie”, „Pytanie na śniadanie” czy „Ogrodowa Dowborowa”. Dziennikarka zakończyła pracę w stacji w 2013 roku. Okazuje się, że dziennikarka teraz po raz kolejny nawiąże pojawi się na antenie publicznego nadawcy. Otóż, jak podaje informator "Świata Gwiazd", telewidzowie zobaczą ją ponownie w roli... prowadzącej śniadaniówkę!

— To ma być wielki powrót gwiazdy do TVP. Katarzyna Dowbor zawsze robiła programy z misją i jak nikt inny pasuje do telewizji publicznej. Szefostwo z Woronicza chce pokazać, że kobieta, która została przetrącona przez życie, może jeszcze dostać swoją zawodową szansę i że życie nie kończy się po 60. (...) Jest przy tym rasową dziennikarką, z ogromnym doświadczeniem przed kamerą — podaje "Świat Gwiazd".

Co więcej, znana jest także data powrotu prezenterki na antenę TVP. — Nowi szefowie TVP są przekonani, że przyciągnie wielu widzów, zwłaszcza starszych. Nie może być tak, że program śniadaniowy prowadzą tylko modelki czy tancerki. Umowa z panią Kasią jest w ostatniej fazie negocjacji, ale na 99 procent to ją zobaczymy w nowej parze 27 stycznia. (...) Stwierdziła, że to propozycja nie do odrzucenia i piękne zadośćuczynienie za dawne krzywdy – ujawnił informator.

Warto dodać, że owe informacje zgadzają się z tym, co wcześniej z rozmowie z „Wirtualnymi mediami” podała obecna szefowa „Pytania na śniadanie”. – Docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para, rotacyjnie co pięć tygodni, pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami – powiedziała Kinga Dobrzyńska, równocześnie zapowiadając, że 27 stycznia planuje wprowadzenie kolejnej nowej pary. – Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę – dodała.

Czytaj też:

Dowbor szczerze o zachowaniu Romanowskiej. Nie doczekała się nawet telefonuCzytaj też:

Ujawniono wyniki oglądalności programu Katarzyny Dowbor. To duże zaskoczenie