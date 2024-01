Są nowi prowadzący „Pytanie na Śniadanie”. Przeszli do TVP z TVN-u i Polsatu

Wraz ze zmianami w Telewizji Polskiej, nadeszły zmiany w jednej z najchętniej oglądanych przez Polaków śniadaniówce. W „Pytaniu na Śniadanie” nie zobaczymy już prawdopodobnie Anny Popek, Idy Nowakowskiej czy Małgorzaty Opczowskiej. Jednocześnie TVP ogłosiła nowych prowadzących poranne pasmo.

W czwartek 18 stycznia Telewizja Polska podała, że nowymi prowadzącymi „Pytanie na Śniadanie” zostają Joanna Górska i Robert Stockinger, którzy wspólnie będą tworzyć nowy duet, witający Polaków o poranku. Po raz pierwszy na antenie zobaczymy ich już niebawem – zadebiutują w piątek 19 stycznia o godzinie 7:30.

„Pytanie na Śniadanie” z nową parą prowadzących. Internauci: Gdzie Ida?

Nowy duet prowadzących jest świetnie znany widzom polskiej telewizji. Robert Stockinger przez ponad 13 lat związany był ze stacją TVN, z czego dekadę spędził w „Dzień Dobry TVN”. Zaledwie dzień przed ogłoszeniem, że zasili szeregi „PnŚ”, syn Tomasza Stockingera poinformował na Instagramie, że odchodzi z TVN.

„Po 13 latach w firmie i okrągłych 10 w redakcji DDTVN nadszedł czas rozstania. Trudno opisać wszystko, co tu przeżyłem, ile nauczyłem się w tym czasie i jak wiele zawdzięczam tej stacji. Przyszedłem jako stażysta bez biurka, a odchodzę z doświadczeniem zasiadania w fotelu gospodarza flagowego program. To była długa i piękna droga. Wychowankiem zostanę na zawsze. Nie żegnam się z ludźmi, bo te przyjaźnie zabieram ze sobą. Co dalej? Zadbanie o siebie, swój spokój i wiarę we własne możliwości. Tego nigdy za wiele” — napisał.

Joanna Górska z kolei od 12 lat pracowała w Polsacie i Polsacie News. Prowadziła serwisy informacyjne i format „Nowy dzień”. Ze stacją rozstała się w 2021 roku. Później pojawiała się także w TV4, gdzie prowadziła program „Kocham. Przepraszam. Dziękuję”.

Jak na nowych prowadzących zareagowali fani „PnŚ”? Opinie są podzielone. „Niestety brakuje Pani Idy, Pana Tomka, Pani Gosi Opczowskiej i innych, którzy z nami byli. Smutno bez Nich”; „Czekamy do jutra w PnŚ – będziemy oglądać”; „Przestałam oglądać”; „Przynajmniej rano zaoszczędzę na prądzie”; „Piękna para powodzenia”; „Może wreszcie będzie normalna śniadaniówka”; „Gdzie Ida? Wszystko się skończyło. »Pytanie na Śniadanie« już się skończyło. Tak jak info. Musimy poczekać na wybory za 4 lata. Wygramy i wszystko wróci” – piszą internauci.

