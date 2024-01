Wyszły na jaw stawki za udział w „Tańcu z gwiazdami”. Kto zarobi najwięcej?

Od kilku tygodni w mediach pojawiają się kolejne doniesienia odnośnie nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Informacje są dozowane i stopniowo budują zainteresowanie programem. Wiadomo już jednak, że z jury znikną Andrzej Piaseczny, Michał Malitowski oraz Andrzej Grabowski, a zamiast nich obok Iwony Pavlović zasiądą Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda. To jednak nie wszystko.

Cały czas trwają także spekulacje odnośnie osób biorących udział w najbliższej edycji show. Podobno ma być to „najbardziej gwiazdorska edycja od lat”, a na giełdzie nazwisk uczestników wiosennej edycji znaleźli się m.in. Roksana Węgiel, Filip Chajzer, Adam Kszczot, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Maffashion, Maciej Musiał czy Dagmara Kaźmierska. Teraz ujawniono, ile mogą na tym zarobić.

Zarobki w „Tańcu z gwiazdami”

Według doniesień „Pudelka”, na największe wynagrodzenie mogą liczyć Maffashion i Maciej Musiał. Podobno wszystko z powodu tego, że Polsat bardzo długo starał się, aby wzięli udział w programie. – Stacja bardzo zabiegała o te nazwiska, a negocjacje trwały długo i nie były łatwe. Ostatecznie gwiazdom udało się wynegocjować stawki oscylujące między 15 a 20 tysięcy złotych za odcinek – podał informator portalu.

Na sporą sumę może liczyć także Dagmara Kazimierska, uprzednio związana z TVN, gdzie widzowie poznali ją w „Królowych życia”. – Ceni się i to zresztą było jednym z powodów, dla których przeszła do Polsatu. Po prostu nie dogadała się z Lidką Kazen w kwestiach finansowych. A ponieważ zrealizowany dla Super Polsatu program „Dagmara szuka męża” okazał się hitem, to Kaźmierska ostro negocjowała swoją stawkę, dzięki czemu może liczyć na 10 tys. zł za odcinek — ujawniła osoba związana z produkcją „Tańca z gwiazdami”.

Pozostali uczestnicy 27. edycji tanecznego programu Polsatu mogą liczyć na mniejsze stawki. Podkreślono jednak, że także oni otrzymają wynagrodzenie wyłącznie za odcinki, do których uda im się dotrzeć. – Co ważne, wbrew doniesieniom innych mediów, nie było mowy o tym, by komukolwiek z góry zapłacić za wszystkie odcinki. Każda gwiazda dostanie wynagrodzenie tylko za te odcinki, do których dotrze w tanecznej rozgrywce – dodał informator.

