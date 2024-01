Legenda telewizji wraca do TVP. Wiemy, do jakiego działu dołączy

W ostatnich tygodniach wiele osób straciło posady w Telewizji Polskiej, jednak sporo znanych twarzy odzyskało także dawne stanowiska. W TVP znów pojawili się m.in. Jarosław Kret i Maciej Orłoś, a niebawem ma do nich dołączyć np. Grażyna Torbicka. Teraz okazuje się, że zmieni się także kierownictwo kolejnej z redakcji.

Andrzej Fidyk wraca do TVP

Trwa gruntowna przemiana w Telewizji Polskiej, która obejmuje wszystkie obszary. Choć początkowo mianowano nowe władze stacji i wymieniono skład redakcji programów publicystycznych, później odmienne decyzje zaczęły zapadać w innych działach. Tym samym m.in. szefową programu „Pytanie na śniadanie”, nadawanego w TVP2, została Kinga Dobrzyńska. Teraz znane jest kolejne nazwisko, które obejmie kierownicze stanowisko.

Media obiegła właśnie informacja, że po ośmiu latach nieobecności do TVP wraca Andrzej Fidyk. Do telewizji publicznej trafił on już w 1980 roku, wygrywając konkurs na kierownika produkcji. Od 1982 roku pracował w Redakcji Reportażu i Dokumentu, w 1996 roku natomiast został szefem Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 TVP.

Reżyser i scenarzysta zniknął z Telewizji Polskiej w 2016 roku. Jego odejście związane było ze zmianami w stacji, przez co rozstał się z nadawcą publicznym za porozumieniem stron. Teraz, jak dowiedziały się „Wirtualne media”, Andrzej Fidyk będzie odpowiadał za dokument w całym TVP i formalnie pokieruje redakcją dokumentu w biurze programowym stacji.

Warto dodać, że Andrzej Fidyk jest laureatem festiwali filmowych i członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. To twórca programu „Czas na dokument”, trzykrotnie nagrodzonego Wiktorem (1998, 2002, 2010) oraz programów „Miej oczy szeroko otwarte” oraz „Czas na kontrowersyjny dokument”. Jego najbardziej znane produkcje, to „Prezydent”, „Defilada” i „Sen Staszka w Teheranie” oraz zrealizowane dla BBC filmy „Diabeł w Moskwie” i „Rosyjski Striptease”.

