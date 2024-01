Polsat ma nowego prezesa. Wiemy, kto nim został

Choć przez lata Zygmunt Solorz-Żak prowadził małe biznesy, a później sprowadzał z Niemiec do Polski używane samochody (głównie wartburgi i trabanty), to w latach 90. wrócił do Polski i zainteresował się branżą medialną. Uruchomił w 1992 roku pierwszą w kraju prywatną telewizję, która – jak wiemy – okazała się wielkim sukcesem komercyjnym. Obecnie stery w niej przejmuje nowa osoba.

Zygmunt Solorz-Żak oddał stery w Polsacie

W Polsacie w zeszłym roku nadeszły pierwsze zmiany, kiedy odświeżeniem programów stacji zajął się Edward Miszczak. Teraz z kolei rada nadzorcza telewizji podjęła decyzję o zmianie prezesa. Okazało się, że stanowisko objął młodszy syn Zygmunta Solorza-Żaka, Piotr Żak.

„Rada nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie. W oświadczeniu podkreślono także, że nowy prezes „doskonale zna Telewizję Polsat, Grupę Polsat Plus i kompleksowo cały biznes”.

Od 2019 roku stanowisko szefa stacji sprawował Stanisław Janowski, który teraz zasili rady nadzorcze Telewizji Polsat i Polsat Media. Zajmie się tam nadzorowaniem obszaru związanego z rynkiem reklamowym. W zarządzie spółki pozostają Adam Nowe, Janusz Pliszka, Katarzyna Wyszomirska i powołany na początku ubiegłego roku Edward Miszczak.

Warto dodać, że młodszy syn Zygmunta Solorza-Żaka może pochwalić się świetnym wykształceniem, gdyż jest absolwentem University of London, gdzie ukończył studia ekonomiczne, a studiował także na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W ostatnich latach Piotr Żak wszedł do rad nadzorczych wielu spółek z holdingu Zygmunta Solorza, m.in. Telewizji Polsat (od wiosny 2016 roku), Cyfrowego Polsatu (od połowy 2018 roku), Netii (od jesieni 2018 roku), Polkomtelu (od wiosny 2019 roku), Asseco Poland, Mobiem Polska, Grupy Interia (od połowy 2021 roku), ZE PAK (od połowy 2022 roku) i jego spółek zależnych, wielu spółek zależnych Portu Praskiego i tych odpowiadających za inwestycje w firmy wiatrowe.

