W „Rolnik szuka żony” pojawią się pary LGBT. TVP: Miłość nie wyklucza

Program „Rolnik szuka żony” jest jednym z najchętniej oglądanych formatów typu reality show w polskiej telewizji. Od 2014 roku format prowadzi Marta Manowska.

W show występuje grupa singli-rolników, którzy poprzez udział w programie chcą znaleźć towarzyszkę życia. W odcinku zerowym widzowie poznają ich sylwetki, a potem zainteresowani ich poznaniem, są proszeni o przysłanie listów do danego rolnika czy rolniczki. W kolejnych etapach prowadzący gospodarstwa decydują, kogo z nich chcą zaprosić do siebie w celu poznania.

Emisja każdej edycji show przypada na jesienny sezon telewizyjny. W ostatniej, 14. edycji programu, miłość znalazło dwóch uczestników – rolnik Waldemar i rolniczka Anna.

15. edycja „Rolnik szuka żony”. W programie pojawią się pary LGBT

W połowie grudnia 2023 roku produkcja „Rolnik szuka żony” ogłosiła nabór do 15. edycji programu. W piątek 12 stycznia na profilu popularnego formatu TVP w mediach społecznościowych pojawiła się seria pytań i odpowiedzi, dotycząca castingów do nowej odsłony.

Produkcja przypomniała, że jeżeli ktoś chce zgłosić się do programu jako rolnik lub rolniczka, musi wypełnić formularz na stronie TVP do 28 lutego. Aby zakwalifikować się do tych kategorii trzeba prowadzić klasyczne gospodarstwo, bądź mieć nietypową hodowlę, sady, stawy rybne lub szklarnie.

Wszyscy, którzy z kolei chcą wziąć udział w show jako kandydaci, muszą wysłać zgłoszenia po obejrzeniu odcinków z wizytówkami rolników. Zapewniono też, że udział nie wyklucza osób po rozwodzie lub wdów i wdowców.

Odpowiedź produkcji na jedno z pytań szczególnie zaskoczyło fanów, ponieważ oznacza ona poważną zmianę w programie.

„Czy osoby LGBT też mogą się zgłaszać?” – zapytał jeden z internautów.

„Zapraszamy, miłość nie wyklucza” – odpowiedziała produkcja, dodając na końcu emotikonę serca.

Do tej pory, we wszystkich edycjach show, nie było ani jednej pary lesbijek czy gejów. Według tej jasne deklaracji od TVP, teraz może się to zmienić.

