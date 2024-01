Artur Orzech wraca do TVP. Nie ma skrupułów, by zastąpić Marka Sierockiego

Od końca grudnia w Telewizji Polskiej ma miejsce całkowita metamorfoza. Wiele osób m.in. straciło już pracę, a niektórych zwolnienie może jeszcze czekać. Choć zmiany zaczęto od redakcji newsowych i publicystycznych, teraz dotykają one również dział rozrywkowy. Ze względu na to z „Pytaniem na śniadanie” właśnie pożegnała się jedna osoba, z kolei do innego programu dołączy niebawem Artur Orzech.

Artur Orzech wraca do Telewizji Polskiej

Artur Orzech przez lata pozostawał jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy Telewizji Polskiej. Dziennikarz był związany ze stacją już od lat 90. Od 1992 roku komentował Konkurs Piosenki Eurowizji, natomiast po odejściu z TVP Wojciecha Manna, to on w latach 2019-2021 prowadził kultową „Szansę na sukces”.

Rozstał się z publicznym nadawcą w 2021 roku w atmosferze skandalu. Wszystko dlatego, że nie stawił się na nagranie odcinka z zespołem disco-polo i Janem Pietrzakiem. „Panie Kurski, wiem doskonale, jak mnie pan ceni, ale nie pozwolę sobie moją twarzą popierać zespołu Boys i Pana Pietrzaka” — napisał wówczas w swoim oświadczeniu Orzech. Ze względu na to, przestał też komentować Eurowizję. Jego miejsce w programie i konkursie zajął Marek Sierocki. Teraz okazuje się, że Artur Orzech znów może pojawić się na ekranie.

— Tak to prawda. Otrzymałem propozycję spotkania i tam padło zapytanie, czy jest możliwość mojego powrotu do „Szansy na sukces” i komentowanie Eurowizji. Mając świadomość głębokich zmian w TVP, które nazywam wręcz ustrojowymi, powiedziałem dwa razy "Tak". Jest to swoisty powrót do korzeni, więc czemu nie — wyznał Artur Orzech w rozmowie z „Faktem”.

W dalszej części rozmowy prezenter stwierdził, że nie miał wątpliwości, co do tego, czy wracać do TVP, gdyż Konkurs Piosenki Eurowizji to połowa jego życia zawodowego. Poza tym przez ostatnie lata miał grono stałych fanów w sieci, którzy śledzili jego internetową działalność i życzyli mu powrotu na wizję. – To było zawsze ponad 100 tysięcy obserwujących. Choćby dla nich uważam ten powrót za konieczny i oczywiście miły – wyznał.

Artur Orzech zdradził również, że powrót do „Szansy na sukces” wydaje mu się naturalny, choć zastąpienie Wojciecha Manna było dla niego wyzwaniem. – Zaznaczam jednak, że jesteśmy w trakcie rozmów i poza tym, że Eurowizja jak wiadomo, będzie w maju, tak co do pozostałych rzeczy nie jestem w stanie podać jeszcze harmonogramów – wyjaśnił.

Co istotne, dziennikarz został zapytany przez „Fakt” również o Marka Sierockiego, który przez wzgląd na powrót Artura Orzecha straci teraz pracę. — Myślę, że jeśli Marek trzy lata temu nie miał dylematu, by mnie zastąpić, to ja tym bardziej nie mam — jednoznacznie uciął.

Czytaj też:

Kontrowersyjny film Agnieszki Holland w ofercie TVP. To zaskakująca decyzjaCzytaj też:

Zapadła decyzja odnośnie „Sprawy dla reportera”. Elżbieta Jaworowicz znika z TVP?