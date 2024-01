Na antenę Polsatu ma wrócić kultowy program! Filip Chajzer zostanie prowadzącym

Aktualnie pełną parą trwają przygotowania do wiosennej ramówki telewizji Polsat. Wiadomo już, że zdecydowano o przywróceniu na antenę „Tańca z gwiazdami”, który pojawi się w całkiem odmienionej formule i z nowym jury. Teraz okazuje się, że Edward Miszczak ma jeszcze jednego asa w rękawie, którym jest kultowy teleturniej.

Filip Chajzer poprowadzi „Idź na całość”

Od momentu, gdy Edward Miszczak przeszedł z TVN-u do Polsatu, w mediach co rusz pojawiały się pogłoski o jego nowych pomysłach. Podobno chciał początkowo stworzyć konkurencyjną dla „Pytania na śniadanie” i „Dzień Dobry TVN” śniadaniówkę, ale nie doszło to do realizacji. Następnie wprowadził takie nowości, jak „Żony Warszawy” czy „Temptation Island”, które jednak nie sprawdziły się na antenie. Teraz z kolei mówi się o odświeżeniu przez niego programu sprzed lat.

Nie jest tajemnicą, że Edward Miszczak i Filip Chajzer darzą się sympatią. Z tego względu dyrektor programowy podobno ściągnął prezentera do stacji, gdzie będzie uczestnikiem „Tańca z gwiazdami”. To jednak nie wszystko. Dziennikarz ma bowiem poprowadzić teleturniej, który w przeszłości prowadził jego ojciec, Zygmunt Chajzer.

Otóż reaktywowany ma zostać program „Idź na całość”, który emitowany był na antenie telewizji Polsat w latach 1997-2001. Format cieszył się dużą popularnością, a rekordowe odcinki miały oglądalność na poziomie 10 mln widzów. Gospodarzem programu przez pierwsze trzy lata był Zygmunt Chajzer, potem w roli prowadzącego zastąpił go Krzysztof Tyniec. Najbardziej charakterystycznym elementem teleturnieju była maskotka – kot Zonk, czyli przysłowiowy „kot w worku”. Wybranie tej nagrody oznaczało utratę pozostałych.

– Ma wrócić „Idź na całość”. Edward Miszczak ma stawiać na ten format w wiosennej ramówce. I to właśnie Filip Chajzer ma być nowym prowadzącym tego kultowego programu – powiedział podobno informator z Polsatu w rozmowie z „Plotkiem”.

