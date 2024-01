Elżbieta Żywioł jednak zwolniona z TVP Info. „Wysłuchaliśmy głosów widzów”

Jeszcze niedawno o Elżbiecie Żywioł pisało się, że była jedną z nielicznych znanych dziennikarek TVP Info, które pracowały w stacji za rządów PiS i utrzymały pracę po grudniowych zmianach. 6 stycznia kobieta wróciła na antenę, a Samuel Pereira, wicedyrektor TAI i szef TVP Info w czasach rządów PiS, nie omieszkał skomentować tego w sieci.

– Ela to doświadczona dziennikarka, która nie bała się mówić wprost o planach zamachu na TVP. Dziś staje się twarzą wrogiego przejęcia, ale na ocenę jej działań wobec zespołu poczekam na jej stanowisko w tej sprawie – stwierdził w rozmowie z Presserwisem.

Elżbieta Żywioł pożegnała się z TVP Info. Dyrektor wyjaśnia, dlaczego

Elżbieta Żywioł pracę w TVP Info rozpoczęła w 2016 rok. Prowadziła serwisy informacyjne i pasma publicystyczne, w tym „Aktualności” czy „Info dzień”. Dziennikarka długo jednak nie popracowała w „nowej” TVP Info. Paweł Moskalewicz, dyrektor TVP, wyznał w rozmowie z tygodnikiem „Polityka”, że zdecydowano wysłuchać głosów widzów i pożegnać się z dziennikarką.

– Przychodząc do TVP Info, doskonale wiedzieliśmy, kto i co firmował swoją twarzą — z tymi osobami się pożegnaliśmy. Nie deklaruję, że nikt, kto pracował w starym TVP Info, nie pojawi się teraz na antenie, ale to będzie zdecydowana mniejszość. Bo w kwestii ludzi, którzy występują na wizji, dokonaliśmy prawdziwej rewolucji. W przypadku Elżbiety Żywioł, zresztą bardzo sprawnej prezenterki, posłuchaliśmy głosów widzów i wycofaliśmy ją z anteny – podkreślił.

Jednocześnie Moskalewicz zaznaczył, że w TVP Info pracowało „wielu znakomitych fachowców, wydawców, podwydawców, producentów, którzy byli tam jeszcze przed 2016 rokiem”. – Mogę nie podzielać wyborów życiowych, których dokonali, pozostawając na Placu Powstańców przez ostatnie 8 lat, ale moim zdaniem to ich nie przekreśla (...) Oczywiście, jeżeli ktoś się nie sprawdzi, to się pożegnamy – powiedział.

