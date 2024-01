Miłosz Kłeczek zadebiutował w Telewizji Republika. Na antenie gratulowała mu posłanka

Miłosz Kłeczek zadebiutował w Telewizji Republika. Wcześniej przez lata związany był z TVP Info. Swój pierwszy program poprowadził we wtorek, 9 stycznia, o 18:20. – Zgodnie z obietnicą wracam na antenę, na antenę telewizji Republika. Falej będę robił tę pracę, którą wykonywałem dla państwa i dzięki państwu przez ostatnie lata. Przede wszystkim: polityka – powiedział na początku publicysta.

Pierwszy program Miłosza Kłeczka w Telewizji Republika

Gośćmi jego pierwszego programu byli Iwona Arent, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, oraz Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Panie redaktorze, cieszę się, że się widzimy. Ogromnie się cieszę. Pozdrowienia od moich wyborców, którzy czekali na pana – powiedziała Kłeczkowi na powitanie posłanka.

Do widzów Republiki Miłosz Kłeczek zwrócił się także na koniec programu. – Dzisiaj się z państwem żegnam. Zobaczę się z państwem na pewno jutro i w kolejnych dniach. Cieszę się że dzisiaj byliśmy razem i będziemy razem o wiele dłużej – zapewnił publicysta.

Miłosz Kłeczek będzie także reporterem

Jak poinformował w rozmowie z portalem Wirtualne Media Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika, Miłosz Kłeczek w stacji pracować będzie także jako reporter. – Mam wrażenie, że zadomowi się tutaj, będzie jednym z naszym czołowych reporterów. Myślę zresztą, że Donald Tusk tęskni za Miłoszem Kłeczkiem, brakuje mu takich pytań na konferencjach – powiedział.

Tomasz Sakiewicz decyzję o rozpoczęciu współpracy argumentuje przede wszystkim tym, że jest to „bardzo dobry i odważny dziennikarz”. – Po pierwsze, to bardzo dobry, odważny dziennikarz. A dzisiaj bycie dziennikarzem, szczególnie w Telewizji Republika, naprawdę wymaga odwagi przy tej nagonce ze strony reżimu – wytłumaczył. – A po drugie, to człowiek rozpoznawalny i lubiany co najmniej przez połowę społeczeństwa – dodał.

Kim jest Miłosz Kłeczek?

Kariera Miłosza Kłeczka rozpoczęła się na dobre w 2016 roku. O ile wcześniej był „szeregowym pracownikiem” Superstacji, TVN24, TVN Meteo, TTV i radiowej Jedynki, o tyle wtedy stał się jedną z głównych twarzy TVP Info.

W 2020 roku zaczął publicysta zaczął prowadzić na jej antenie autorski program „Kasta”, który krytykował środowisko sędziowskie. Następnie był także współgospodarzem programów „Woronicza 17” i „Strefa starcia”.

