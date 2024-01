Tyle osób obejrzało nowy „Teleexpress” z Maciejem Orłosiem. Są wyniki oglądalności

Po zapowiedzianym przez Grzegorza Sajgóra, szefa Telewizyjnej Agenicji Informacyjnej, „odpolitycznieniu TVP Info”, z anteny zniknęły takie formaty jak „Wiadomości” (zastąpione przez „19:30”) czy „Gość Wiadomości” (na jego miejscu pojawiła się Publisytyka TVP Info).

Z pracą w stacji pożegnali się jej czołowi przedstawiciele, w tym bracia Karnowscy, Piotr Nisztor czy Dorota Kania. Sajgór zapowiedział, że w TVP Info szczególny nacisk będzie teraz kładziony na treści zagraniczne oraz sprawy europejskie, między innymi w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

„Teleexpress” znów z Maciejem Orłosiem

TVP nie pozbyło się jednak „Panoramy” i „Teleexpressu”. Pierwszy z nich ma wrócić, jak tylko zostanie dostosowane technicznie do tego studio na Woronicza, a drugi format zadebiutował już w czwartek 4 stycznia. Do jego prowadzenia po latach powrócił Maciej Orłoś, dobrze już znany widzom telewizji publicznej, który w 2016 roku, po ponad 25 latach, pożegnał się z TVP, w związku z wprowadzanymi przez rząd zmianami.

Znamy już wyniki oglądalności nowego „Teleexpressu”. Średnia widownia programu w okresie od 4 do 7 stycznia w TVP1, TVP Info i TVP Polonia wyniosła 1,98 mln osób. Przełożyło się to na 18,58 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualne Media.

