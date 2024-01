Kolejni dziennikarze przechodzą do TVP. Pracowali w TVN przez 17 i 19 lat

Już w grudniu 2023 roku, w trakcie zmian, jakie zaczęły być wprowadzane w Telewizji Polskiej w związku ze zmianą rządu, do stacji przeszli z TVN Warner Bros. Discovery Joanna Dunikowska-Paź i Zbigniew Łuczyński. Ta pierwsza zadebiutowała jeszcze w tym samym miesiącu jako prowadząca program informacyjny „19:30”. Wcześniej była twarzą programu „Express” w TTV i prowadziła serwisy informacyjne w TVN24. Łuczyński również należy teraz do redakcji „19:30”. Wcześniej, w TVN, znaliśmy go z prowadzenia magazynu „Uwaga!”.

Teraz do Telewizji Polskiej przeszła kolejna dwójka dziennikarzy od lat związanych z TVN – Patryk Kaźmierczak i Magdalena Fusiek. Ten pierwszy z TVN Warner Bros. Discovery związany był od 19 lat. Współtworzył takie formaty jak „Fakty po Południu”, „Wstajesz i Wiesz TVN24” czy „Teleserwis”. Fusiek, która w TVN była przez 17 lat, pracowała między innymi w programie „Prosto z Polski”.

Sukces „19:30” TVP

Przypomnijmy, do historycznego momentu na antenie Telewizji Polskiej doszło w czwartek 21 grudnia 2023 roku. Zamiast „Wiadomości”, widzowie zobaczyli nowy format, zatytułowany „19:30”. Prezenterem programu informacyjnego został między innymi Marek Czyż. – Proszę krytykować, będziemy słuchali, jak będzie trzeba będziemy naprawiali, obiecujemy to państwu – mówił. Zapewnił także, że format będzie obiektywny i nie będzie tubą propagandowego przekazu. Prowadzącymi wydania oprócz Czyża są Joanna Dunikowska-Paź i Zbigniew Łuczyński. Kierownikiem „19:30” jest Paweł Płuska, wieloletni reporter „Faktów” TVN.

Program „19:30” z dużym sukcesem zastąpił „Wiadomości”, nadawane na antenie TVP od 1989 roku. Serwis informacyjny nadawany jest na antenie TVP 1, TVP Polonia i TVP Info. Premierowe pierwsze wydanie przyciągnęło przed telewizory rekordowe 4 mln widzów. Średnia oglądalność pierwszych sześciu odcinków „19:30” wyniosła 2,74 mln.

