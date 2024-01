Adrian Borecki odchodzi z TVP i w „pożegnaniu” chwali Danutę Holecką. „Najlepsza pod słońcem”

W TVP Adrian Borecki rozpoczął w 2018 roku. Najpierw robił research w redakcji „Wiadomościach”, potem przygotowywał już materiały do głównego wydania serwisu informacyjnego. Szybko stał się jedną z bardziej kontrowersyjnych osób w stacji. Jego autorstwa był między innymi materiał, w którym zarzucał Piotrowi Kraśce, Beacie Tadli i Maciejowi Czajkowskiemu „powielanie rosyjskiej propagandy” w „Wiadomościach” za rządów Platformy Obywatelskiej.

Przygotował też dużą ilość materiałów uderzających w Donalda Tuska i przypisywał TVP ujawnienie tzw. afery reprywatyzacyjnej, mimo że pisała o niej pierwsza „Gazeta Wyborcza”. Kiedy odcięty został w grudniu 2023 roku sygnał TVP Info poinformował w studiu TVP 1 w trakcie programu „Agrobiznes”, że trwa zamach na polskie media. W trakcie swojej przemowy, nadawanie stacji zostało wstrzymane.

Adrian Borecki nagrał wideo dla widzów. Żegna się z TVP

W środę 3 stycznia Borecki dodał w serwisie X (dawny Twitter – red.) wideo, w którym pożegnał się z widzami, informując, że odchodzi z Telewizji Polskiej.

„W życiu coś się zaczyna i coś się kończy. 4 lipca 2018 roku rozpoczęła się moja fantastyczna przygoda z Telewizją Polską. Teraz ona się kończy. Jeszcze 6 lat temu nie pomyślałbym, że będzie mi dane przeżyć tak fantastyczny okres w moim życiu. Teraz jest to czas podziękowań. W szczególności chcę podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom, z którymi miałem ogromną przyjemność współpracować. Ale w szczególności chciałem podziękować Jarkowi Olechowskiemu za to, że dał mi szansę, Damianowi Diazowi za to, że nauczył mnie podstaw dziennikarstwa i Danucie Holeckiej za to, że zawsze była najlepszą szefową pod słońcem” – ocenił.

„No i wyjątkowe podziękowania dla widzów, czyli dla państwa. To był zaszczyt i wielki, wielki honor, móc gościć w państwa domach i przekazywać zawsze najświeższe informacje. Ale jak to w mediach bywa i jest, nie mówie żegnam, mówię do zobaczenia!” – zakończył dziennikarz.

twitter

Pod postem pojawił się komentarz Pawła Figurskiego: „Panie Adrianie, żeby potem nie było wątpliwości. Pan pracował w zgodzie z własnym sumieniem?”. „Tak” – odpowiedział były już dziennikarz TVP.

Czytaj też:

Wiadomo, kiedy pierwszy odcinek „Teleexpressu” z Maciejem OrłosiemCzytaj też:

Danuta Holecka bije rekordy w „Dzisiaj”. Są wyniki oglądalności, tyle ludzi przyciągnęła