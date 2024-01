Danuta Holecka bije rekordy w „Dzisiaj”. Są wyniki oglądalności, tyle ludzi przyciągnęła

Nowy serwis informacyjny Telewizji Republiki, którego prowadzącą została Danuta Holecka, nosi nazwę „Dzisiaj” i jest nadawany codziennie o godzinie 19:00. W piątek 29 grudnia widzowie oglądać mogli jego pierwsze wydanie, które poprzedziła wideozapowiedź. „Dzisiaj, o 19:00, zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Danuta Holecka” – zachęciła dziennikarka.

Kariera i oejście Danuty Holeckiej z TVP

Tuż przed tym w sieci pojawiły się przekazy, że dziennikarka znalazła nowe miejsce pracy właśnie w Telewizji Republice. Przypomnijmy, to w tej stacji zatrudnienie znaleźli wcześniej wyrzuceni z Telewizji Polskiej jej czołowi przedstawiciele. Michał Rachoń objął funkcję dyrektora programowego i poprowadzi też „Rock Rachoń”, który już wcześniej był nadawany w TVP World. We wtorek 2 stycznia prezes i redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz podkreślił, że to nie oprócz Holeckiej i Rachonia, widzowie stacji już wkrótce zobaczą tam inne znane z TVP twarze. Nie zdradził jednak szczegółów.

Wydania „Wiadomości” prowadzone przez Danutę Holecką przez lata budziły kontrowersje. Kiedy na jaw wyszło, że rozwiązała ona umowę z TVP, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy stacji planowali masowo zasiąść przed telewizorami, aby obejrzeć ostatnie wydanie prowadzonego przez nią w TVP serwisu informacyjnego. Szybko jednak okazało się, że nie doczekają się oficjalnego „pożegnania” z dziennikarką. Na antenie pojawiła się Edyta Lewandowska, która nie wspomniała o odejściu swojej redakcyjnej koleżanki. Holecka zatem oficjalnie poprowadziła ostatnie wydanie „Wiadomości” 12 grudnia.

Danuta Holecka w „Dzisiaj”. Są wyniki oglądalności

Dla Danuty Holeckiej z pewnością nie było to łatwe pożegnanie. Dziennikarka związana była z Telewizją Polską już od 1993 roku, a główne wydanie serwisu informacyjnego poprowadziła po raz pierwszy w styczniu 1997 roku. Oprócz „Wiadomości” pojawiała się w takich formatach jak „Gość Wiadomości” na TVP Info, „Dziś wieczorem” czy „Minęła dwudziesta”.

Smutek Holeckiej osłodzić mogą jednak wyniki oglądalności „Dzisiaj” na antenie Telewizji Republiki. Jak podaje portal Wirtualne Media, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement, średnia widownia pierwszego wydania „Dzisiaj” z udziałem dziennikarki wyniosła 536 tys. osób. Przełożyło się to na 4,12 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 3,05 proc. w grupie 16-49 oraz 3,36 proc. w grupie 16-59. Dla porównania program bez jej udziału w okresie od 20 grudnia 2023 do 1 stycznia 2024 roku, śledziło średnio 338 tys. osób.

