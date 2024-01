Skandaliczne słowa Pietrzaka w TV Republika. Do KRRiT wpłynęła skarga na nadawcę

Nie milkną komentarze po niedzielnej wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie TV Republika. – Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców – powiedział.

Skarga na słowa Pietrzaka w TV Republika

Dzień później do słów satyryka odniósł się członek rady programowej TVP Krzysztof Luft. „W związku z haniebną wypowiedzią Jana Pietrzaka na antenie telewizji TV Republika wysłałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na nadawcę tego programu. Was również do tego zachęcam” – poinformował we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Do postu załączył treść przesłanego w poniedziałek, 1 stycznia dokumentu. „Na antenie Telewizji Republika padły słowa nawołujące do wysyłania ludzi o innym kolorze skóry, innej rasy, do obozów koncentracyjnych” – stwierdził. Podkreślił, że wypowiedź „nie spotkała się z właściwą reakcją ze strony prowadzącej audycję”. Zarzucił jej również, że „nie tylko zbagatelizowała” słowa Pietrzaka, ale też go usprawiedliwiła.

Luft: Oczekuję ukarania nadawcy

Luft wskazał na naruszenie art. 18 Ustawy o radiofonii i telewizji, a konkretnie zapisu o zakazie rozpowszechniania „treści nawołujących do nienawiści lub przemocy, lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne.”... Zaznaczył, że wypowiedź satyryka powinna „budzić szczególny sprzeciw” ze względu na historię Polski w czasach II wojny światowej.

„Nie żartuje się z męczeńskiej śmierci i cierpienia milionów ludzi. W związku z tym oczekuję od Pana Przewodniczącego ukarania nadawcy za to niezwykle drastyczne naruszenie” – zwrócił się do adresata wniosku, Macieja Świrskiego. Podkreślił, że odpowiednia reakcja pomoże zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Czytaj też:

Reakcja prof. Kowalskiego z KRRiT na skandaliczne słowa Pietrzaka. Zapowiedział dalsze krokiCzytaj też:

Jan Pietrzak tłumaczy się ze skandalu, który wywołał. Zrzuca winę na Niemcy