Nietypowe życzenia prowadzących sylwestra TVP. Kammel zdecydował się na niewybredny komentarz

Mimo tego, że niektórzy spekulowali, że impreza sylwestrowa Telewizji Polskiej może się po zmianie władzy nie odbyć, koncert przebiegł bez większych przeszkód. Na scenie wystąpiły m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska, a także gwiazdy disco-polo czy Viki Gabor, która nie znała tekstu piosenki. Wydarzenie poprowadzili Tomasz Kammel, Izabella Krzan oraz Rafał Brzozowski. Choć zarówno w TVP, jak i w Polsacie, prezenterzy powstrzymali się od jakichkolwiek aluzji politycznych, prowadzący „Pytanie na śniadanie” złożył telewidzom oraz bawiącym się na koncercie ludziom osobliwe i dość wieloznaczne życzenia. Czego im życzył?

Życzenia noworoczne Tomasza Kammela

Już na początku imprezy sylwestrowej TVP Izabella Krzan zapowiedziała, że chodzi o dobrą zabawę, a nie spory. – Odpalamy największego sylwestra. Plan jest taki: mało gadania, dużo grania – tak się dzisiaj bawimy, moi drodzy – mówiła na wstępie. Wówczas wtórował jej stojący obok Tomasz Kammel, który stwierdził, że to impreza ponad podziałami. – Żeby nikt nie miał wątpliwości – „Sylwester w Dwójce” to impreza dla wszystkich – stwierdził.

Tuż przed północą z kolei prowadzący złożyli widzom i obecnym przy scenie w Zakopanem osobom życzenia. Tomasz Kammel powtórzył wtedy słowa, które wcześniej opublikował w swoich mediach społecznościowych. – Życzę, żebyśmy w tym 2024 roku wszyscy się jeszcze lepiej dogadywali. Nie musimy się wszyscy kochać, ale musimy robić wszystko, żeby się szanować — powiedział, co wiele osób odebrało jako aluzję do obecnej sytuacji w TVP.

Do życzeń dołączyli także pozostali prezenterzy. — Życzę nam wszystkim, abyśmy w tym 2024 spędzali więcej czasu z rodziną, z przyjaciółmi. Abyśmy spędzali czas z tymi, których kochamy i żeby to trwało jak najdłużej to możliwe — mówiła Izabella Krzan. —Zdrowia, szczęścia, słodyczy Rafał Brzozowski wszystkim życzy. Dobrego roku! — dodał Rafał Brzozowski.

— Życzę zdrowia, bo jak jesteśmy zdrowi, to możemy góry przenosić. I miłości, bo z nią dopiero wszystko nabiera sensu. Poświęcajcie dużo czasu swoim dzieciom — zwróciła się do widzów Anna Lewandowska. Dziennikarka razem z koleżanką z „Pytania na śniadanie” Martą Surnik były w kulisach koncertu „Sylwester z Dwójką”.

