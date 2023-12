Materiał o związkach partnerskich w „19:30”. Zwrócono uwagę na opór PSL

Według danych Nielsen Audience Measurement program „19:30” notuje największą oglądalność wśród serwisów informacyjnych. W czwartek, 28 grudnia w nowej produkcji TVP poruszono m.in. temat postawienia w stan likwidacji mediów publicznych, zmian w finansowaniu Funduszu Kościelnego oraz zaksięgowania środków z KPO.

„19:30” w TVP. Ustawa o związkach partnerskich

W programie pojawił się także materiał dotyczący związków partnerskich. – Historia tej dyskusji ma już zawstydzające 20 lat – zapowiedział go Marek Czyż. Prowadzący zauważył, że chociaż Donald Tusk zapewnił o ogłoszeniu projektu ustawy w tej sprawie do końca zimy, wciąż nieznany jest charakter inicjatywy.

– Nie wiadomo, czy będzie poselski, czy rządowy, ale wiadomo, że o poparcie koalicji trzeba się będzie poważnie postarać, bo jest tam grono umiarkowanych entuzjastów – przyznał dziennikarz. Autor materiału Marcin Antosiewicz podkreślił, że na ten drugi „nie zgodzi się PSL” i wskazał na brak reprezentacji posłów tego ugrupowania w Parlamentarnym Zespole ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT.

Najbardziej homofobiczny kraj w UE

– Fakt, że dzisiaj, w 2023 roku, dyskutujemy o tym i ktoś mówi, że to jest kontrowersyjny pomysł, to jest jakiś absurd – powiedziała ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Posłanka Lewicy stwierdziła, że rozmowy powinny dotyczyć równości małżeńskiej, a związki partnerskie są wyłącznie „małym, minimalnym krokiem do przodu”.

W materiale pojawiła się także para, która opowiedziała o „palących” potrzebach społeczności LGBT. – Dla mnie to jest kwestia podstawowa, kwestia bezpieczeństwa, poczucia godności – przyznał Krzysztof. – Jak można przez 20 lat kogoś nie zauważać? A tak się nas traktuje, jakby nas nie było – dodał Grzegorz. Autor materiału zauważył, że od czterech lat w międzynarodowych rankingach Polska jest uznawana za najbardziej homofobiczny kraj w Unii Europejskiej.

Czytaj też:

Projekt ustawy o związkach partnerskich. Tusk o szczegółachCzytaj też:

Przygotowania do powrotu TVP Info. Zawieszono kilkunastu pracowników