Jurorzy „Tańca z gwiazdami” tracą pracę. Tylko jedna osoba zachowa posadę

Chociaż jeszcze kilka tygodni temu podawano, że „Taniec z gwiazdami” nie pojawi się w wiosennej ramówce stacji Polsat, finalnie podjęto inną decyzję. Show powróci na antenę w całkiem odświeżonej wersji i – jak poinformowały „Wirtualne media” – z nowym składem jury. Kogo zabraknie w nowym sezonie?

Nowe jury w „Tańcu z gwiazdami”

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zagości na antenie wiosną 2024 roku. Producentem programu tym razem nie będzie firma Rochstar, realizująca wszystkie dotychczasowe edycje w Polsacie – zastąpi ją Jake Vision, należący do Jana Kępińskiego, znany m.in. z „Ninja Warrior Polska”, „Milionerów” i „Love Island. Wyspa miłości”. Firma już prowadzi rozmowy z nowymi uczestnikami, wśród których ma się podobno znaleźć Kinga Zawodnik.

Wiadomo, że program ma zyskać odświeżoną oprawę. Zmieni się też miejsce nagrywania – show nie będzie już realizowane w ATM Studio, ale w jednej z hal Cyfrowego Polsatu w kompleksie przy ul. Łubinowej w Warszawie. Bez zmian mają pozostać prowadzący, którymi ostatnio byli Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Izabela Janachowska. Całkiem inni będą jednak członkowie jury.

W czwartek 28 grudnia „Wirtualne media” podały, że w 14. edycji programu zmniejszy się liczba jurorów. Z programu znikną Andrzej Grabowski, Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny, a swoją funkcję zachowa jedynie weteranka formatu, Iwona Pavlovic. Oprócz niej w jury zasiądą dwie zupełnie nowe osoby. – Dzięki zmniejszeniu liczby jurorów każdy będzie miał więcej czasu na wypowiedź. Taka jest strategia Edwarda Miszczaka – zdradził pracownik Polsatu.

Biorąc pod uwagę te informacje, można przypuszczać, że prawdą okaże się fakt, iż do „Tańca z gwiazdami” powróci Agnieszka Kaczorowska. Jakiś czas temu aktorka w rozmowie z „Plejadą” wyznała, że chciałaby zasiąść w jury programu. – Uważam, że mam do tego wszelkie niezbędne kompetencje. Myślę też, że fajnie, jakby w programie pojawiła się osoba, która zna go od środka, tańczyła w poprzednich edycjach i wie, jakie wyzwania stoją przed gwiazdami – mówiła i dodawała, że w show chciałaby zasiąść u boku właśnie Iwony Pavlović. – Pani Iwona jest tak wielką osobowością, że nie da się jej nikim zastąpić. Dla mnie byłoby ogromnym zaszczytem usiąść obok niej przy stole jurorskim i nie zawsze się z nią zgodzić – tłumaczyła.

