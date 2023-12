Jakub z „Rolnik szuka żony” ogłosił szczęśliwą nowinę. Zrobił to wbrew woli Anny

Chociaż 10. edycja programu „Rolnik szuka żony” zakończyła się zaledwie kilka tygodni temu, jedna z jej bohaterek zdecydowała się już z wybranym przez siebie kandydatem na poważne, zmieniające życie decyzje. Anna poinformowała, że zaręczyła się z Jakubem w wigilijny wieczór, jednak to nie koniec niespodzianek.

Anna z „Rolnik szuka żony” jest w ciąży

Przypomnijmy, że Anna jako jedyna zakończyła randkowe show TVP z wybranym przez siebie wcześniej kandydatem. Choć zdecydowała się na mężczyznę, który posiada trójkę dzieci z inną kobietą, to właśnie u jego boku odnalazła szczęście. Już przed finałem wyznała że jest zakochana, a Jakub planował oświadczyny. – Jak widać znalazłam tę swoją miłość. (...) Swoje dopełnienie odnalazłam w Kubie – mówiła rolniczka w ostatnim odcinku jubileuszowej serii.

Wiadomo, że ich związek dynamicznie się rozwija, gdyż w wigilijny wieczór zakochani podzielili się w mediach społecznościowych informacją o zaręczynach i napisali, że „będą się prowadzić do końca życia”. Fani zalali ich masą komentarzy z gratulacjami, jednak to nie koniec radosnych nowin. Kolejne z nich ogłosili w świątecznym odcinku programu „Rolnik szuka żony”, który został wyemitowany w poniedziałek, 25 grudnia br. o godzinie 20:20 na antenie TVP1.

W show para podkreśliła, że dzieci Kuby bardzo polubiły Anię i dobrze czują się w jej towarzystwie. — Najważniejszą zmianą, która zaszła w naszym życiu, jest to, że spodziewamy się dziecka — wyznała wówczas rolniczka. – Przyszłe święta będziemy spędzać już we trójkę — dodał Jakub.

35-latka z Wielkopolski zdradziła również, że ojcostwo Kuby nie było dla niej żadną przeszkodą. — Ludzie mają dzieci, nie miałam żadnej bariery. (...) Jak pojawi się nasze dziecko, to wydaje mi się, że Kuba nadal będzie bardzo dobrym ojcem dla tego naszego dziecka, jak i dla swojej trójki — powiedziała z przekonaniem.

Bohaterowie 10. serii programu Telewizji Polskiej ujawnili, że ich pociecha przyjdzie na świat już wiosną przyszłego roku, na co Marta Manowska zapytała o płeć oczekiwanej latorośli. Wówczas przed kamerami doszło do różnicy zdań między przyszłymi rodzicami, rolniczka bowiem nalegała, aby pozostało to między nimi i namawiała Kubę, aby ten poczekał z ogłaszaniem owej informacji. – Zostawmy jakąś tajemnicę dla wszystkich – prosiła, jednak jej partner nie mógł się powstrzymać. — Będę miał kolejnego syna — wyznał z dumą.

Ania z „Rolnika” ujawniła prawdę o związku z Kubą

Warto dodać, że niedawno Anna zdecydowała się zorganizować na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi, podczas której ujawniła szczegóły dotyczące jej związku z Jakubem. Zdradziła wówczas między innymi to, że mężczyzna, pisząc do niej list, nie był już w związku z poprzednią partnerką. Skomentowała też podejrzenia internautów, jakoby była „sponsorką” swojego ukochanego.

