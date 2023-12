PiS o niepewnej przyszłości TVP. „Nie będziemy tu siedzieć w nieskończoność”

Interia dotarła do posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy anonimowo skomentowali sytuację związaną ze zmianami w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Rozmówcy portalu przyznali, że nie wykluczali scenariusza, w którym doszłoby do siłowego wejścia na teren siedzib mediów publicznych.

Protest w TVP. Motywacje PiS

Politycy zdradzili również, że udział posłów w proteście ma co najmniej dwa uzasadnienia. Po pierwsze, ze względu na immunitet, parlamentarzystów „trudniej jest fizycznie usunąć z drogi”. – Gdyby nas tam nie było, nie byłoby komu protestować, a tak jednak wszyscy będą musieli pobrudzić sobie ręce – wyjaśnił jeden z rozmówców, przedstawiając drugą pobudkę.

Władze partii miały założyć, że taki sposób odzyskania mediów przez rząd Donalda Tuska – związany z oporem i protestami – sprawi, że „porządni dziennikarze” nie będą chcieli w nich pracować. Dlatego siedziby TVP „pilnowali” m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. „Politycy PiS mają rozpisane dyżury do świąt” – ustaliła Interia.

Nie wiadomo jednak, co stanie się później. – Przecież nie będziemy tu siedzieć w nieskończoność. System medialny się domyka i to jest dla nas zła wiadomość – zauważył jeden z anonimowych posłów. Konkretnych ustaleń ma na razie brakować ze względu na dynamiczność i rozwojowość sytuacji.

Tusk „otworzył drzwi” przyszłej władzy

W rozmowach z Interią politycy zwrócili uwagę także na dodatkowy wątek, częściowo związany ze zmianami w mediach publicznych. Zauważyli, że praktyka rządu Tuska, opierająca się na dokonywaniu zmian w prawie poprzez uchwały, „otworzyła drzwi” kolejnym premierom.

– Po co zawracać sobie głowę jakimś legalizmem? – zapytał jeden z rozmówców, podkreślając, że działanie sejmowej większości spotka się z konsekwencjami prawnymi. Inny stwierdził jednak, że odroczone w czasie skutki nie są w tym momencie istotne. – To nie jest łatwa dla nas sytuacja, ale trzeba walczyć tak, jak okoliczności na to pozwalają, bo co nam zostało? – zapytał retorycznie.

