Wyemitowano nowe „Pytanie na Śniadanie”. Do formatu powróci Marzena Rogalska?

W związku z zamieszaniem w TVP widzowie zastanawiali się, co będzie z „Pytaniem na Śniadanie”. Po tym, jak wyłączone zostały sygnały TVP i TVP Info, na profilach w mediach społecznościowych śniadaniówki, pojawiły sie pytania skonfundowanych widzów.

„Nie było dziś »Wiadomości«. Wiadomo coś o jutrzejszym »PnŚ«?”, „»PnŚ« zrobiło kiedyś nieprzyzwoicie dobrze Kaczyńskiemu. Myślicie, że zdejmą program?”, „W »PnŚ« jest wiele pupilów dawnej władzy. Nie zdziwię się, jeśli zamkną ten kramik na jakiś czas, zrobią remont i pokażą go z nowymi twarzami” – pisali internauci.

Pierwsze „Pytanie na Śniadanie” po zmianach. Co powiedzieli prowadzący?

W odpowiedzi na te głosy, pojawiła się zapowiedź nowego odcinka „Pytanie na Śniadanie” z Małgorzatą Tomaszewską i Aleksandrem Sikorą. „Małgosia i Olek zapraszają na jutrzejszy poranek w Dwójce punktualnie od 7:30” – można było przeczytać w środę wieczorem w mediach społecznościowych „PnŚ”. I zgodnie z tą informacją, w czwartek 21 grudnia Sikora i Tomaszewska przywitali widzów jak gdyby nigdy nic na antenie TVP2.

– Dzień dobry w czwartek, 21. dzień grudnia, na pierwszym planie oczywiście bracia Budnikowie, a tu my, prowadzący – Tomaszewska, Sikora, Małgorzata, Aleksander. Kłaniamy się. „Pytanie na Śniadanie”, jesteśmy z Państwem i dla Państwa – powiedział Sikora na początku programu. Przez całe wydanie, w którym poruszane były takie tematy jak poranne mdłości w ciąży czy przygotowania do świąt, prowadzący nie odnieśli się do zmian w TVP.

Kto może wrócić do TVP?

Tymczasem w przestrzeni medialnej pojawiają się spekulacje dotyczące tego, kogo widzowie mogliby zobaczyć po latach w TVP. Pojawiają się nazwiska takie jak Maciej Orłoś czy Grażyna Torbicka. Z kolei z „Pytaniem na Śniadanie” łączona jest Marzena Rogalsksa, dawna prowadząca formatu.

Zmiany w TVP. Przemysław Babiarz ma pożegnać się z „Va Banque". Kto jeszcze zniknie?

Kinga Rusin uderza w dziennikarzy TVP. Chce „działań prokuratury i sądów"