Ministerstwo Kultury wydało 500 mln zł z budżetu państwa. „Wszystko bez ładu i składu”

Nominacja na stanowisko minister kultury dla Dominiki Chorosińskiej wywołała pod koniec listopada najwięcej emocji wśród Polaków. Aktorka, znana z „M jak miłość” i bohaterka licznych skandalów, pełniła tę funkcję przez dwa tygodnie, jednak otrzymała za to sowite wynagrodzenie. Poselska pensja minister kultury wynosi 12 862 zł brutto, czyli o 4961 zł mniej niż wysokość odprawy, a zatem taką kwotę wyrównania otrzymała aktorka.

Łącznie wynagrodzenia i odprawy dla powołanych na okres 14 dni posłów, kosztowały Polaków 400 tys. złotych.

Na co Dominika Chorosińska wydała pieniądze z budżetu? Zniknęło 500 mln zł

Stanowisko przejęła po aktorce Joanna Scheuring-Wielgus. W programie „Rozmowa Piaseckiego” polityk wyznała, że pierwszego dnia pracy sprawdziła, jakie decyzje zostały podjęte w resorcie od 15 października do 12 grudnia po wyborach.

– Zapadło około 130 najróżniejszych decyzji. Jedne dobre, drugie niedobre. Myślę, że kasa z tego, co pamiętam, to było około 500 mln zł na wszystkie te decyzje. Nie wiadomo dlaczego one zostały wydane, nie wiadomo dlaczego ta instytucja albo ta dostała pieniądze, bo to wszystko było bez ładu i składu. I tutaj zastanawiamy się jeszcze nad tym, dlatego że te pieniądze w danych instytucjach, które podlegają ministerstwu one i tak będą nam potrzebne na różne działania. Niekoniecznie na te, na które Gliński sobie wymyślił czy pani Chorosińska, że będą wydawane – powiedziała.

W ocenie Scheuring-Wielgus pieniądze wydawane były w sposób nierozsądny. – Według mnie były one wydawane w sposób niegospodarny, bezsensowny czasami na organizacje, które nigdy nie powinny dostać finansowania – oceniła.

