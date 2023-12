Jak Waldemar z „Rolnik szuka żony” spędzi święta? „To jedyny, najlepszy wybór”

Bez wątpienia Waldemar Gilas był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”, a jego wypowiedzi i zachowania niejednokrotnie wywoływały falę komentarzy wśród internautów. Teraz 41-letni rolnik z Kujaw udzielił wywiadu i ujawnił, jak widzi swoją najbliższą przyszłość.

Waldek z „Rolnik szuka żony 10” o planach na przyszłość

Jak wiemy po finale programu randkowego TVP, Waldemar początkowo wybrał Ewę i to z nią próbował zbudować relację. Ich związek się jednak nie udał i nie rozstali się w przyjaznych stosunkach. Rolnik nie szczędził później piosenkarce niemiłych słów – zarówno podczas finału, jak i w sieci – ale szybko pocieszył się w ramionach wcześniej porzuconej przez niego Doroty ze Szczecina. Wydaje się, że są ze sobą obecnie bardzo szczęśliwi, co 41-latek podkreślił w rozmowie z „Faktem”.

– To był uczuciowy rollercoster. Mimo wszystkich perturbacji w trakcie nagrywania programu, zwłaszcza uczuciowych, jestem zadowolony, że wziąłem udział w programie. Teraz mogę już zdradzić, że znalazłem miłość i jesteśmy na dobrej drodze, żeby tę naszą relację rozwijać – wyznał Waldek.

Podczas wywiadu rolnik nie szczędził ciepłych słów swojej ukochanej. – Jestem wdzięczny Dorotce, że dała mi szansę i jestem szczęśliwy. Po to poszedłem do programu, żeby znaleźć miłość. Dorotka to jest jedyny najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać. Cieszę się, że jesteśmy razem – powiedział.

Co więcej, Waldemar zdradził, że program zmienił jego życie o 180 stopni. Stwierdził, że jego codzienność nabrała intensywności, a także wspaniałego uczucia, którego bardzo pragnął. W rozmowie ujawnił również, że poważnie myśli o swojej relacji z Dorotą i mają już plany na wspólną przyszłość.

– Planujemy razem spędzić Boże Narodzenie i Sylwestra, później jakiś krótki wyjazd zimowy na ferie z naszymi synami. W najbliższych miesiącach chciałbym zamieszkać z Dorotką, żebyśmy mogli jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie. Cieszę się, że Dorotka chce ze mną tworzyć gospodarstwo i nasz mały wiejski świat – dodał.

Czytaj też:

Anna z „Rolnik szuka żony” ujawniła prawdę o Kubie. „W telewizji zostało to inaczej przedstawione”Czytaj też:

„Rolnik szuka żony” wróci w Boże Narodzenie. Stacja pokaże odcinek specjalny