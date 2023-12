TVP ogłosiło zagraniczną gwiazdę sylwestra w Zakopanem. To zaskoczenie

Mimo zapowiadanych znacznych zmian w Telewizji Polskiej, stacja i tak w tym roku organizuje imprezę sylwestrową w Zakopanem. Właśnie ogłoszono, że na scenie pojawią się nie tylko polscy artyści. Kto zawita na Krupówkach?

Zagraniczny zespół na scenie Telewizji Polskiej

Przygotowania do wydarzenia TVP ruszyły pełną parą. Każdego dnia do mediów przedostają się kolejne informacje na temat tej imprezy. Wiadomo, że na zakopiańskiej scenie pojawią się trzy wielkie diwy – Maryla Rodowicz, Edyta Górniak oraz Justyna Steczkowska. Poza nimi potwierdzono także udział m.in. Joanny Liszowskiej, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Tomsona i Barona, Libera, Meza, Cleo i Blanki.

Co więcej, choć Telewizja Polska zamierza w tym roku ograniczyć obecność disco polo na Krupówkach, nie oznacza to, że w ogóle nie usłyszymy hitów polskiej muzyki chodnikowej – wśród gwiazd „Sylwestra marzeń z Dwójką” znaleźli się bowiem Zenek Martyniuk, Weekend, Sławomir i Kajra oraz grupa Piękni i Młodzi. Do grona rodzimych artystów, jak się okazuje, ma dołączyć także zagraniczna gwiazda.

Jak podała „Plejada”, już za kilkanaście dni na zakopiańskiej scenie wystąpi zespół Fun Factory. Niemiecka grupa, której szczyt popularności przypadał na lata 90., wylansowała kilka przebojów, które zyskały ogromną popularność. Do ich największych utworów należą: „Celebration”, „Close to You”, czy „Take Your Chance”. Grupa już kilkukrotnie występowała w Polsce – ostatnio na koncercie „Disco pod gwiazdami” Polsatu.

