Kolejny scenariusz ws. TVP. „Naprawdę rozważają wariant okupacji”

Od kilkunastu dni politycy związani z PiS starają się powstrzymać próby zmian kadrowych w Telewizji Publicznej.

Jeszcze zanim były minister kultury Piotr Gliński ustąpił ze stanowiska, zdążył zawnioskować o dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Pierwsza próba nie udała się, zawiódł błędny formularz wysłany do sądu przez zarząd. Później, jak informowała „Gazeta Wyborcza” prezes TVP Mateusz Matyszkowicz powołał prokurenta, którego nowy minister kultury nie może zawiesić. Może zawiesić tylko prezesa TVP.

Kolejny pomysł ws. TVP. Nie będzie można zmienić zarządu?

Najnowszy ruch to wniosek posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wydał postanowienie, które zobowiązujeSkarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek mediów publicznych (radia i telewizji) oraz dokonywania zmian w zarządach.

Były poseł Lewicy Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, w rozmowie z TOK FM powiedział, że w środę wieczorem do TK przyjechała grupa posłów, która złożyła wniosek w tej sprawie. Został on rozpatrzony ekspresowo.

– To zabezpieczenie jest o tyle ciekawe, że mówi w punkcie drugim, że nie można zmieniać zarządów. I to jest swego rodzaju kuriozum, ponieważ zarząd może w tym momencie robić absolutnie wszystko — zwrócił uwagę Rutka.

Zdaniem byłego posła scenariusze w sprawie TVP pochodzą z siedziby PiS. — I ci doradcy, te gorące głowy, czyli funkcjonariusze z Placu Powstańców, gdzie siedzibę ma TVP Info, naprawdę rozważają wariant okupacji swojej siedziby, przykuwania się do kaloryferów — powiedział. Dodał, że te informacje pochodzą z „wiarygodnych źródeł”.

Prawniczka: Wady formalne postanowienia ws. TVP

Prawniczka, profesor UW Katarzyna Bilewska, która śledzi dalsze kroki prawne związane z TVP, oceniła, że wydane przez Trybunał zabezpieczenie „jest nie tylko wadliwe ze względu na skład, ale także nie jest prawnie skuteczne ani wobec Skarbu Państwa, ani resortu kultury”. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” powiedziała, że w wyjątkowych przypadkach Trybunał może wydać postanowienia o zabezpieczeniu w celu zatrzymania skutków prawnych, ale (…) po wyczerpaniu drogi sądowej przed sądami powszechnymi.

Zauważyła też, że „według KPC, które się tu stosuje odpowiednio, sąd może skierować nakazy i zakazy w trybie zabezpieczenia tylko wobec stron postępowania, a według wniosku uczestnikami tego postępowania są tylko Sejm i Prokurator Generalny – nie Skarb Państwa i nie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

