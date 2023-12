Protest „w obronie TVP” w Warszawie. Dziennikarze piszą o „cenzurze” i „blokowaniu konserwatywnych treści”

W czwartek 14 grudnia o godzinie 16:00 przed siedzibą Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy odbędzie się protest „w obronie mediów publicznych”. Z inicjatywą demonstracji wyszedł Adam Borowski, szef stołecznego klubu „Gazety Polskiej”. Opozycjonista z czasów PRL twierdzi, że wolność słowa, jak i praworządność jest w Polsce jest zagrożona.

– Przeżyliśmy już wiele lat takiej jednostronnej narracji, gdzie wszystkie kanały telewizyjne mówiły dokładnie to samo, nie można było się dowiedzieć prawdy, kiedy Telewizji Republika jeszcze nie było, kiedy musieliśmy wychodzić na ulice, żeby zechcieli łaskawie zarejestrować Telewizję Trwam – stwierdził w TVP Info. Z kolei w rozmowie z portalem Niezależna.pl dodał, że grozi nam „wprowadzenie cenzury, czyli powrót do lat 2007-2015”. – W publicznych mediach szykuje się jeden przekaz rządu Donalda Tuska – stwierdził.

Do wzięcia udziału w proteście w mediach społecznościowych zachęcili między innymi pracownik TVP Miłosz Kłeczek czy szef TVP Info Samuel Pereira.

twittertwitter

Telewizja Polska ostrzega przed „cenzurą” i „likwidacją konserwatywnych treści”

Tymczasem w mediach publicznych pojawia się masa artykułów na temat tego, że Telewizji Polskiej grozi „cenzura”. „Rosną obawy, że nowy rząd będzie chciał zlikwidować konserwatywne treści, jakie dziś można znaleźć w mediach publicznych” – podaje TVP3, wyjaśniając sens protestu.

„Telewizja Polska to nie tylko informacja. To ogromna ilość treści, jakich często nie pokazują prywatne media, które są nastawione na zysk. Telewizja Polska to także teatr telewizji, relacje z wydarzeń sportowych i muzycznych oraz specjalne koncerty. A oprócz rozrywki także taka misja jak informowanie o zdrowiu. Gdyby media zostały odcięte od finansowania wówczas widzowie by to stracili” – czytamy dalej.

TVP Info pisze z kolei, że na protest powinien udać się każdy, kto chce wyrazić „stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi zniszczenia ładu medialnego w Polsce, likwidacji TVP i zakneblowania ust dziennikarzom”. „Przypominamy: Zmiany w Telewizji Polskiej wymagają ustawy i podpisu prezydenta” – piszą dziennikarze portalu.

Jakie zmiany w Telewizji Polskiej planuje nowa koalicja?

We wtorek 12 grudnia portal Wirtualne Media podał, że do końca tygodnia nowa koalicja ma zamiar wybrać kandydata na prezesa Telewizji Polskiej. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że może nim zostać Tomasz Sygut (podobną informację podał też Buisness Insider Polska), który wróciłby tym samym do TVP po 8 latach. Wcześniej – w latach 2011-2015, był wicedyrektorem TVP Info, sekretarzem programowym TVP Polonia, od 2013 roku szefem TVP Info, a od sierpnia 2015 roku dyrektorem TAI. Z Telewizją Polską Sygut rozstał się na krótko przed tym, jak powołany został nowy zarząd spółki z Jackiem Kurskim na czele.

Z nieoficjalnych informacji wynika także, że szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zostać miałby Grzegorz Sajgór, który z TVP związany był przez 26 lat, a od 2011 do 2016 roku był wydawcą „Wiadomości”. On także został odwołany z tej funkcji po zmianie kierownictwa redakcji, gdy Piotra Kraśkę zastąpiła Marzena Paczuska.

Paweł Płuska, wieloletni reporter „Faktów TVN”, miałby pokierować z kolei „Wiadomościami”, które jednak otrzymać mają zupełnie inną nazwę.

Według Wirtualnych Mediów w „Wiadomościach” i TVP Info wymienione mają zostać całe zespoły. Spokojni o swoją pracę mogą być jednak według informatora portalu wszystkie redakcje programów informacyjnych i publicystycznych, czyli osoby pracujące przy placu Powstańców Warszawy.

Czytaj też:

Miłosz Kłeczek zaprasza na protest w obronie TVP. Poseł Lewicy drwi: Kabareciarz z panaCzytaj też:

Maciej Orłoś otrzymał ofertę pracy w TVP. Zapowiedział szybkie zmiany