Monika Richardson też wróci do TVP? „Na tym się znam”

Na fali nadchodzących zmian w Telewizji Polskiej, wiele dawnych twarzy stacji wypowiada się obecnie w mediach na temat tego, czy wrócą do publicznego nadawcy. Wiadomo, że między innymi Maciej Orłoś otrzymał już propozycję pracy w TVP. Teraz Monika Richardson również zdradziła czy w jej przypadku możliwa jest współpraca z telewizją publiczną.

Monika Richardson o powrocie do Telewizji Polskiej

Kilka dni temu ruszyła fala spekulacji na temat tego, kto stanie na czele programów w Telewizji Polskiej. Według medialnych doniesień, podobno szefem nowych „Wiadomości” miałby zostać związany od lat z TVN Paweł Płuska, z kolei propozycję dowodzenia "Panoramą" miał otrzymać Jarosław Kulczycki. Teraz do tych pogłosek odniosła się Monika Richardson. W poście, który opublikowała w mediach społecznościowych w środowy wieczór 13 grudnia, dała też do zrozumienia, że otrzymuje wiele pytań na temat jej ewentualnego powrotu do TVP.

– Dowiaduję się z radością o planowanej rekonstrukcji programów informacyjnych i to bardzo cieszy. Na przykład byłoby naprawdę cudownie, gdyby rzetelny i doświadczony dziennikarz, Jarek Kulczycki, poprowadził ekipę „Panoramy” z powrotem w kierunku obiektywnego dziennikarstwa. Oby udała się też akcja odwołania RMN i, co za tym idzie, usunięcia prezesów radia i telewizji spod znaku PiS. Ale to naprawdę dopiero początek – napisała w pierwszej części swojego wpisu.

Później dziennikarka odniosła się do swojego doświadczenia i ujawniła, czy czeka na propozycję od nowych władz TVP. „Ja jestem pani od śniadaniówki i na tym się znam. Jestem też talk-show host, czyli robię w rozrywce. To nie są priorytety, nawet jeśli jest mi bardzo miło, że tyle ludzi w każdym wieku pamięta program „Europa da się lubić”. Nie wstrzymuję więc oddechu, wybaczcie, czekając aż moje nazwisko pojawi się na tej giełdzie. Pracuję poza mediami, prowadzę szkołę językową i kocham to robić” – napisała.

Na koniec dodała, że obecnie jest na nartach z jej ulubionym prowadzącym „Magazyn Ekspresu Reporterów”, Michałem Olszańskim. Zaapelowała też do internautów: „Trzymajcie kciuki za media publiczne. Warto, żebyś były takie w każdym demokratycznym kraju”.

