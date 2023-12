Rzeczniczka Praw Dziecka podziękowała na wizji Ewie Drzyzdze. „Tak to się zaczęło”

Kilka dni temu nowym Rzecznikiem Praw Dziecka została Monika Horna-Cieślak. Teraz w niedzielę 10 grudnia adwokatka pojawiła się w „Dzień Dobry TVN”, gdzie w towarzystwie przedstawicieli „Nastoletniego Azylu” i „Fundacji Autism Team” opowiedziała o zmianach, jakie zamierza wprowadzić w pierwszej kolejności. Jej słowa wzruszyły Ewę Drzyzgę.

Monika Horna-Cieślak podziękowała Ewie Drzyzdze

W śniadaniówce Monika Horna-Cieślak oświadczyła, że jej głównym celem jest zajęcie się edukacją (której podstawa programowa, zdaniem rzeczniczki, nie jest dostosowana do współczesnych realiów), zdrowiem psychicznym młodzieży oraz walką z przemocą między rówieśnikami, której doświadcza aż 66 proc. polskich dzieci. Zaznaczyła, że jej praca będzie skupiać się na wsłuchiwaniu w głos młodych ludzi i konsultowaniu z nimi ważnych decyzji. – To jest taki moment spełnienia marzeń dla mnie, tak naprawdę to wszystko wydarzyło się dzięki wsparciu młodych osób – dodała.

W trakcie programu nie zabrakło wzruszeń. Monika Horna-Cieślak na wizji podziękowała bowiem Ewie Drzyzdze za zainspirowanie jej do działania na rzecz dzieci. Przyznała, że to program "Rozmowy w toku", którego dziennikarka przez lata była prowadzącą, pobudził ją do działania na rzecz krzywdzonych najmłodszych.

– Jak miałam 14 lat i oglądałam "Rozmowy w toku" było powiedziane o tym, że dzieci są krzywdzone i to się tak wszystko zaczęło, dziękuję za to pobudzenie we mnie tej niezgody na to, że dzieci doświadczają takich krzywd, wzbudziło to we mnie młodzieńczy bunt – powiedziała Monika Horna-Cieślak, po czym wręczyła prezenterce kwiaty.

Ewa Drzyzga nie kryła wówczas wzruszenia. — Chciałabym podziękować tobie, że to usłyszałaś, ale też chciałabym podziękować tym wszystkim dzieciom, które w naszym programie o tym mówiły — dodała łamiącym się głosem.

Czytaj też:

Znane są nazwiska nowych prowadzących „Dzień Dobry TVN”. To duże zaskoczenieCzytaj też:

Były Rzecznik Praw Dziecka radzi następczyni Pawlaka: „Nie chodzi o efekciarstwo, tylko o konkrety”