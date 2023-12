Zaręczyny w finale „Rolnik szuka żony”? Stacja ujawniła zbyt wiele

Fani show „Rolnik szuka żony” z niecierpliwością czekają na finał 10. edycji, który zostanie wyemitowany już w niedzielę 10 grudnia o godzinie 21:30 na TVP1. Choć nie ma jeszcze oficjalnych informacji, co do tego, które związki przetrwały, na światło dzienne wychodzi coraz więcej informacji. Widzów szczególnie zainteresował enigmatyczny post, który w sieci opublikowała Telewizja Polska. Niektórzy uważają, że stacja zdradziła za dużo.

Zaręczyny w „Rolnik szuka żony”

Już za kilka godzin dowiemy się, czy 35-letnia Anna z Wielkopolski, 41-letni Waldemar z Kujaw, 27-letni Dariusz spod Łodzi, 28-letni Artur z Mazowsza oraz 40-letnia Agnieszka z Warmińsko-Mazurskiego znaleźli swoje drugie połówki. Tymczasem fani formatu dyskutują na temat możliwych zakończeń wątków. Wydaje się, że z tej edycji show przetrwał jedynie związek Anny i Kuby (choć nie jest to pewne). Niemal na pewno Waldemar rozstał się z Ewą (lecz związał się ponoć z Dorotą), natomiast Sara rozeszła się z Arturem. W dodatku podobno Dariusz porzucił Nicolę przez SMS-a.

Już zwiastun finałowego odcinka „Rolnika” wzbudził poruszenie wśród internautów, gdyż czujni widzowie dostrzegli, że brakuje na nim jednej kobiety. Na filmie widać przywitanie Marty Manowskiej z kandydatkami Waldemara – jest Ewa i Dorota, ale brakuje Anny. Co więcej, teraz Telewizja Polska dodatkowo podsyciła plotki na temat przebiegu odcinka. Przed spotkaniem prowadzącej z uczestnikami, stacja umieściła bowiem na swojej stronie intrygujący opis odcinka.

„Bohaterowie tegorocznej edycji opowiedzą o tym, co wydarzyło się w ich życiu w ostatnich tygodniach. Zdradzą, czy ich związki rozkwitły, czy proza życia okazała się silniejsza od miłości. Czy po raz kolejny będziemy świadkami zaręczyn? A może – bo i tak przecież w historii 'Rolnika' bywało – w życiu naszych uczestników pojawił się ktoś nowy? Wszystko jest możliwe. Scenariusz programu pisze przecież życie, a ono już nie raz okazywało się absolutnie nieprzewidywalne!” — czytamy.

Ten post TVP wywołał falę komentarzy fanów, którzy w sieci spekulują, co wydarzy się podczas finału. Wiele z nich sądzi, że stacja mogła zdradzić zbyt wiele i stawiają na to, że Anna zaręczyła się z Jakubem. Czytamy: „Kuba oświadczy się Ani. Tak myślę zwłaszcza po jej wypowiedzi w zwiastunie”, „Coś czuję, że Ania wyjdzie z narzeczonym”, „Ania szczęśliwa jakby w totolotka wygrała czy „Ania i Jakub... Ewidentnie z tej mąki będzie chleb. Ciekawe czy upichcą go podczas finałowego odcinka”.

