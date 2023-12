Katarzyna Skrzynecka wraca do „Twoja twarz brzmi znajomo”. Znamy szczegóły

Kilka dni temu informowaliśmy, że do 20. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo” ma wrócić Piotr Gąsowski, który na początku tego roku odszedł z show w geście solidarności ze zwolnioną koleżanką, Katarzyną Skrzynecką. Portal „Wirtualne media” podał, że prezenter może zostać trzecim prowadzącym formatu lub jurorem (po odejściu Pawła Domagały). Teraz okazuje się, że to nie koniec zaskoczeń.

Kasia Skrzynecka znów w „Twoja twarz brzmi znajomo”

Od kilku tygodni głośno jest o jubileuszowej, dwudziestej już edycji show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Tym razem uczestnikami programu ma zostać ośmiu finalistów, którzy w poprzednich edycjach zajmowali najwyższe miejsca. „Wirtualne media” potwierdziły, że jednym z nich będzie Katarzyna Skrzynecka, zwyciężczyni pierwszej serii produkcji. Nie zasiądzie jednak na fotelu jurorskim, jak przez 16 poprzednich edycji, a będzie uczestniczką.

– Kasia nie podpisała jeszcze umowy, ale to tylko kwestia czasu. Na pewno wróci do jubileuszowego programu jako uczestniczka, bo wygrała pierwszą edycję. Skrzynecka miała wiele bardzo dobrych występów, jak choćby ten, w którym wcieliła się w Andreę Boccellego. Niejako nadała ton uczestnikom kolejnych części. W zmienionej formule „TTBZ” właśnie te najlepsze występy będą przypominane, a następnie odtwarzane przez uczestników na żywo – podał „Show News”.

Podobno zaproszenie Skrzyneckiej do udziału w show to sposób Edwarda Miszczaka na pewien kompromis, bo – jak udało się ustalić „Plotkowi” – dyrektor programowy nie widzi już aktorki za stołem jurorskim. – Miszczak, który jakiś czas temu zwolnił ją z programu, nie chce jej widzieć znowu w jury i rozmawia o tym z osobami odpowiadającymi za kolejną odsłonę show. Uważa, że Skrzynecka jako uczestniczka wzbudzi więcej emocji i tylko tak powinno się o niej myśleć – zdradziło portalowi źródło z Polsatu.

Co więcej, Katarzyna Skrzynecka, w przeciwieństwie do Piotra Gąsowskiego, podobno nie postawiła produkcji twardych warunków. Nie miała zamiaru za wszelką cenę odzyskać fotela jurora. – Kasia nie chciała pchać się do jury, bo zdaje sobie sprawę, że to w tej chwili niemożliwe. Bardzo chciała wystąpić choćby jako uczestniczka w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jest na etapie dopinania ostatnich szczegółów z produkcją. Jak tylko podpisze umowę, Polsat ogłosi jej uczestnictwo – cytował „Show news” swojego informatora.

Czytaj też:

Nowe doniesienia o „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Mowa o „zakulisowych przepychankach”Czytaj też:

„The Guardian” pisze o „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. „Trwa wewnętrzne dochodzenie”