Nagła zmiana przed finałem „Rolnik szuka żony”. Dla niektórych to zaskoczenie

Tysiące osób ciekawi, jak zakończy się 10. edycja programu „Rolnik szuka żony”. W ostatnich tygodniach widzowie mogli śledzić poszukiwanie miłości przez 35-letnią Annę z Wielkopolski, 41-letniego Waldemara z Kujaw, 27-letniego Dariusza spod Łodzi, 28-letniego Artura z Mazowsza oraz 40-letnią Agnieszkę z Warmińsko-Mazurskiego. W niedzielę 10 grudnia okaże się z kolei, czy wybrane przez nich osoby rzeczywiście okazały się ich drugimi połówkami. Okazuje się jednak, że widzowie Telewizji Polskiej muszą włączyć odbiorniki o nieco innej godzinie, by zobaczyć, jaki finał mają te romantyczne historie.

Zmiana emisji finału „Rolnik szuka żony”

W ostatnich odcinkach show „Rolnik szuka żony” pojawiło się mnóstwo kontrowersji, przez co widzowie nie mogą być pewni, jak zakończą się romanse uczestników programu. Przede wszystkim Agnieszka nie wybrała nikogo spośród proponowanych kandydatów, więc nie pojawiła się w kilku epizodach – trwają jednak spekulacje, że w ostatnim odcinku pokaże swojego nowego ukochanego. Poza tym wiadomo, że Dariusz nie jest pewien wybranej przez siebie Nicoli, a Waldemar nie spełnił obietnicy danej Ewie, przez co narastały między nimi nieporozumienia. Pozytywnie zapowiadają się z kolei relacje Ani i Jakuba oraz Artura i Sary, którzy wyznali sobie uczucia.

Jak zakończą się te historie, widzowie będą mogli zobaczyć już na antenie TVP1 w niedzielę 10 grudnia. Zmianie uległa jednak godzina emisji programu. Chociaż zazwyczaj emisja „Rolnik szuka żony” miała swój początek o 21:15, to finał rozpocznie się o 21:30. Nadawca poinformował o nowej porze w mediach społecznościowych. „Następny odcinek – Wielki Finał – my wprawdzie zobaczymy już za tydzień o 21:30, ale dla naszych uczestników miną mniej więcej dwa miesiące. Czy to dość czasu by ich związki rozkwitły?” – pytali producenci programu na Facebooku.

Wiadomo, że program zostanie wyemitowany po zakończeniu biograficznego filmu „Przerwane igrzyska – Konopacka. Walka o złoto”. W finale widzowie show zobaczą wszystkich kandydatów i kandydatki, których bohaterowie 10. sezonu zaprosili na swoje gospodarstwo.

facebookCzytaj też:

Krytyczne komentarze widzów po odcinku „Rolnik szuka żony”. Na celowniku Dariusz, Artur i WaldemarCzytaj też:

Anna z „Rolnik szuka żony” pokazała swojego wybranka? Zamieściła tajemnicze zdjęcie