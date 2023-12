Dziś 20. Mikołajkowy Blok Reklamowy! Podpowiadamy, włączyć telewizor

W środę 6 grudnia Polsat wyemituje wyjątkowe pasmo – Mikołajkowy Blok Reklamowy. W tej akcji całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Polsat. Oznacza to, że każda sekunda przed telewizorem będzie realnym wsparciem dla dzieci. Wystarczy włączyć telewizor.

– Dołączajcie i bądźcie częścią tej wyjątkowej inicjatywy. Mobilizujcie też swoich znajomych i rodzinę. Razem możemy uczynić Mikołajkowy Blok Reklamowy niepowtarzalnym prezentem świątecznym dla potrzebujących dzieci – zachęca Prezes Fundacji Krystyna Aldridge-Holc.

Mikołajkowy Blok Reklamowy. Kogo zobaczymy?

W tym roku odbywa się już 20. taka inicjatywa, dlatego zaangażowanych zostało wyjątkowo w nią jeszcze więcej gwiazd, między innymi Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Marcelina Zawadzka, Maciek Rock i Oskar Cyms.

– W spocie jest 20 Mikołajów i Mikołajek, ale to wciąż za mało – czekamy na obecność naszych widzów przed telewizorami, tym razem serwując im nie tylko rozrywkę, a szansę na pomoc wspaniałym dzieciom, którym los przysporzył trudności. To działanie nie pójdzie na marne, dołączcie do nas! – zachęcał Krzysztof Ibisz.

Kiedy oglądać Mikołajowy Blok Reklamowy?

Mikołajkowy Blok Reklamowy wyemitowany zostanie 6 grudnia (środa) o 18:45, czyli tuż przed „Wydarzeniami” na antenie Polsatu.

Fundacja Polsat

Fundacja Polsat podaje, że przez 27 lat swojej działalności pomogła ponad 43 tys. małym pacjentom i wsparła finansowo prawie 2700 placówek: szpitali i ośrodków medycznych oraz szkoły, przedszkola i ośrodki z pieczy zastępczej w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe przekazała prawie 290 milionów złotych.

