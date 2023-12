Rusza nowy program Katarzyny Dowbor. Konkurencja dla „Nasz Nowy Dom”?

W maju 2023 roku Katarzyna Dowbor została zwolniona z programu „Nasz Nowy Dom”. Była gospodynią formatu od początku jego emisji czyli od września 2013 roku. W wieku 64 lat dziennikarka musiała pożegnać się z popularnym show, a wszystko za sprawą – jak to sama określiła – „nowych porządków” i „odmładzania wszystkiego i wszystkich” w Polsacie, gdy kierownictwo przejął w stacji Edward Miszczak.

Po odsunięciu Katarzyny Dowbor od programu „Nasz Nowy Dom”, widownia show jest znacznie mniejsza. Jesienią oglądało 21. sezon średnio 880 tys. widzów – przed rokiem widownia formatu przekraczała 1 mln osób. Także po samych komentarzach zamieszczanych w sieci widać, że widzowie nie są zadowoleni ze zmian, jakie w nim zaszły. Już niebawem wszyscy będą jednak mogli zobaczyć ponownie Katarzynę Dowbor na ekranach swoich telewizorów w nowym, podobnym tematycznie programie.

Rusza nowy program Katarzyny Dowbor

Już we wrześniu 2023 roku dowiedzieliśmy się, że była prowadząca „Nasz Nowy Dom” poprowadzi nowy program na Canal+ Domo. Widzowie będą towarzyszyć jej podczas prac remontowych w poszczególnych częściach jej domu. Dziennikarka podzieli się praktycznymi poradami dotyczącymi modernizacji, wystroju i aranżacji wnętrz, a także pielęgnacji ogrodu.

– Bardzo się cieszę, że wracam do telewizji i będę robiła to, co kocham. Zdecydowałam się na współpracę z CANAL+ DOMO, wyjątkową stacją, w której jest wiele moich ulubionych programów. Cenię CANAL+ za profesjonalizm, kreatywność i to, jak potrafią inspirować swoich odbiorców. Z radością zaproszę widzów do mojego domu, żeby pokazać, jak go odnawiam – przekazała Katarzyna Dowbor, komentując swoje nowe zawodowe wyzwanie.

Na Instagramie Dowbor pojawiła się już pierwsza zapowiedź formatu, dzięki której możemy podpatrzeć też, jak mieszka 64-latka. „ochani, mam dla Was niespodziankę. Zapraszam Was na pierwszy odcinek programu »Dowborowa od nowa«!” – napisała w opisie wideo.

Pierwszy odcinek show „Dowborowa od nowa” emitowany będzie w sobotę 9 grudnia o godzinie 18:30 w Canal+ Domo.

