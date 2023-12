Agnieszka Kaczorowska wróci do „Tańca z gwiazdami”? Zaskakujące doniesienia

Jeszcze kilka tygodni temu emisja nowego sezonu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” była mało prawdopodobna. Niedawno jednak podano, że show wróci na antenę wiosną 2024 roku. Producentem programu tym razem nie będzie firma Rochstar, realizująca wszystkie dotychczasowe edycje w Polsacie. Obecnie podobno zastąpi ją nowy producent, Jake Vision, znany m.in. z „Ninja Warrior Polska” i „Love Island. Wyspa miłości”. Firma ma prowadzić już rozmowy z nowymi uczestnikami.

„Taniec z gwiazdami” z Agnieszką Kaczorowską

Ze względu na nowego producenta, „Taniec z gwiazdami” ma zagościć na antenie Polsatu w odświeżonej formule. Podobno program miałby się odbywać w nowym studiu i – co więcej – z odświeżonym składem jury. Z tego powodu firma ponoć chce zaangażować do udziału w show Agnieszkę Kaczorowską, która – jako tancerka – była związana z produkcją w latach 2014 do 2018 roku. W tym czasie na parkiecie partnerowali jej Rafał Maślak, Łukasz Kadziewicz, Nikodem Rozbicki, Michał Malinowski, Antek Smykiewicz oraz Krzysztof Wieszczek, z którym wygrała 16. edycję.

Tym razem celebrytka ma być zainteresowana powrotem do formatu, ale już nie w roli tancerki. „Wyraziła wstępną chęć udziału w projekcie, ale chciałaby zasiąść za stołem jurorskim” – podał „Super Express”, powołując się na swoje źródło. Co więcej, tabloid poinformował, że Kaczorowska miałaby zająć miejsce Iwony Pavlović.

To dla 61-letniej gwiazdy mógłby być spory cios, biorąc pod uwagę fakt, że jest jedyną jurorką, która do tej pory pojawiła się we wszystkich odsłonach show. W niedawnym wywiadzie nie ukrywała, że chciałaby ponownie pojawić się za stołem jurorskim. – Bardzo tęsknię. Kocham ten program. Tak mi jest dziwnie tej jesieni, bo nie ma „Tańca z Gwiazdami”. Też bym chciała, żeby był, ale czy tak będzie? To już nie od nas zależy. Czekamy. Myślę, że do końca roku decyzje będą zapadać, a my dowiemy się pewnie po Nowym Roku, co się dzieje – mówiła w rozmowie z „Faktem”.

