Magdalena Ogórek zareagowała na zaczepkę odnośnie zmian w TVP. „Już spakowana?”

Magdalena Ogórek pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych twarzy TVP, która otwarcie wygłasza swoje poglądy, a podczas prowadzonych przez siebie programów niekiedy ostro reaguje na słowa polityków. Dziennikarka od lat związana jest z Telewizją Polską, dlatego wiele osób przypuszcza, że po zapowiadanych zmianach w stacji, będzie musiała pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Niektórzy dają jej to do zrozumienia na Instagramie.

Gwiazda TVP Info krytykuje PO

Wiadomo, że Magdalena Ogórek rozpoczęła współpracę z Telewizją Polską rok po wyborach prezydenckich w 2015 roku, w których kandydowała z ramienia SLD. Obecnie współprowadzi program „W tyle wizji” w TVP Info i jest jedną z prowadzących „O co chodzi” oraz „Minęła dwudziesta”. W międzyczasie w TVP Info prowadziła „Studio Polska”, „W kontrze” oraz „Raport Polityczny”, a także w TVP1 „Arenę poglądów”.

W owych programach prezenterka niejednokrotnie w negatywny sposób przedstawiała PO. Stało się to m.in. w poniedziałkowy poranek 27 listopada, kiedy to na wizji przypomniała, że ponad osiem lat temu „Platforma Obywatelska zdecydowała się strzelać do górników”, a zaproszony gość (czyli zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” – Tomasz Ognisty) „obawiał się”, że teraz to samo czeka pracowników TVP.

Dziennikarka w programie nie dodała jednak, że prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie w maju 2016 roku, gdyż podczas akcji – jak zeznawał komendant główny Policji, gen. Jarosław Szymczyk – funkcjonariusze musieli się bronić i „nie mogli dopuścić do tego, żeby leciały w ich kierunku śruby, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia”. Co więcej, „zdecydowana większość osób zatrzymanych znajdowała się w stanie nietrzeźwym. Były to czasem wyniki imponujące, bo oscylujące w granicach 3 promili”. Właśnie ze względu na takie zachowania wiele osób sądzi, że gdy już zmieni się władza, Magdalena Ogórek będzie jedną z pierwszych osób która pożegna się ze swoją posadą.

Magdalena Ogórek reaguje na chamski komentarz

W piątek 1 grudnia Magdalena Ogórek opublikowała w mediach społecznościowych dwa zdjęcia. „Dzisiaj w pracy (o poranku) i dokładnie rok temu w Wieliczce. Minęło jak mgnienie oka” – napisała pod postem. Choć większość osób komplementowała w komentarzach jej urodę, wpis prezenterki sprowokował jedną z internautek do zadania bezpośredniego pytania: „Już spakowana?”.

Można przypuszczać, że owa kobieta nawiązywała do przypuszczalnych zmian w Telewizji Polskiej, jednak Magdalena Ogórek nie dała się sprowokować. Poinformowała: „Tak, znów lecę do Rzymu”, czym zamknęła usta innym hejterom.

instagramCzytaj też:

Zirytowana Ogórek spięła się z posłem PO. „Jestem dobra w tym, co robię”Czytaj też:

Posłanka KO przegrała w sądzie z Magdaleną Ogórek. Oczekiwała przeprosin